與柯文哲出現「死亡交叉」 丁守中不擔心

丁守中目前受訪表示，現在說死亡交叉很外行，因為距離選戰還有四個月時間，他們文宣跟政見都還沒出擊，如果最後一個月出現交叉才需要擔心。（記者鍾泓良攝）

2018-07-22 11:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨內部民調出爐，國民黨台北市長參選人丁守中跟台北市長柯文哲出現「死亡交叉」，落後3％。丁守中受訪表示，現在說死亡交叉很外行，因為距離選戰還有4個月時間，他們文宣跟政見都還沒出擊，如果最後一個月出現交叉才需要擔心。

而競選服務中心原本有意要跟議員合作，但很多議員表示反對。對此，丁守中說，每個議員的競選服務中心有大有小，也未必都適合，很多基層民眾都反映，不設競選服務處不知怎麼接觸，因此，目前在找交通方便的地點，預計九月就會開幕。

對於要如何衝高支持度，丁守中表示，最近也有聽到地方聲音，希望他要設競選服務中心，以及各種競選廣告都要陸續出爐。他說，原本他們是八月下旬開始跑衝刺，現在提早八月上旬。但他強調，並不是因為柯文哲或民調關係，而是很多基層都有給他們壓力，要他們強硬一點，快點動起來。

丁守中今天上午回到過去當立委選區的士東市場、天母公園掃街，一旁有國民黨議員汪志冰、陳重文，議員參選人張斯綱、林杏兒陪同掃街，沿路遇到很多熱情的民眾；有民眾呼籲不要讓國民黨一直挨打，應盡快反擊，也有人認為丁守中的曝光度遠輸柯文哲，應該要加把勁。