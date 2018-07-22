聯合造勢宣布利多！黃偉哲、陳金鐘：凍漲房屋稅

2018-07-22 11:29

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市東區市議員陳金鐘，今上午在東區召開市政說明會，會中邀請黨提名市長參選人黃偉哲列席聯合造勢，有4、5百名支持者與會捧場。陳金鐘表示，他是第1位在市議會提案凍漲房屋稅的議員；黃偉哲強調，如年底當選市長，凍漲房屋稅是他推動的方向。

陳金鐘說，他知道民生疾苦，所以提案凍漲房屋稅、減輕台南市民負擔，他擔任議員3年8個月以來、訴求服務要好、要快，不包娼、不包賭也絕不收紅包，清廉從政，希望得到市民認同與未來「黃市長」能支持其提案。

黃偉哲指出，房屋是逐年老舊、會折舊的，台南市府對市民多課徵的房屋稅，他會朝凍漲方向推動，要增稅也不能用這種方式調漲，他一定會檢討，因為房屋稅是3年審議檢討一次，如他在今年底當選市長，明年5月間要開3年1次的房屋稅率審議委員會，他會透過審議會檢討、凍漲房屋稅，會站在百姓立場認真打拚建設、減輕民眾負擔。

公共衛生背景出身的陳金鐘也說，他在議會提案建議婦女子宮頸癌疫苗應免費施打，據了解，市府與中央已同意在今年11月對國中一年級女學生免費施打；並希望政府建立獨居老人家中與社區醫院的連線緊急求救系統，讓遠距照護更加落實。

南市衛生局長陳怡說，被稱作人類乳突病毒疫苗的婦女子宮頸癌疫苗免費施打，中央政策已決定在今年11月對全國國中一年級女學生免費施打，「台南市能否擴大施打對象？要看市府預算經費」。