小孩想從政會「打斷狗腿」 柯P自稱從政是「走投無路」

柯文哲笑稱自己從政是「走投無路、被逼上梁山」。（圖擷自「Joeman」YouTube）

2018-07-22 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲善於利用網路行銷打選戰，日前與網路節目《木曜4超玩》合作推出「一日幕僚」影片，獲得廣大迴響、點擊率累積至今已超過700萬。近日柯文哲又與YouTuber「Joeman」合拍品嘗便當的影片，內容也引起網友熱烈討論。

柯文哲近日上Joeman的《Joe是要對決》單元，一同品嚐頂級便當與平價便當的差異。影片中，Joeman滿懷期待的詢問柯文哲，「市長，今天學姊有來嗎？」柯先是一臉淡定的說「沒有耶！」下一秒突然皺眉變臉，「她有男朋友啦！你不要...你就死心了吧！」

Joeman也追問，要如何進入市府幕僚團隊當「學姊」的同事？柯文哲則笑說，「邰智源不是講了嗎？最好是那種父母雙亡、沒有妻子、孤兒，妻離子散的那種。」

Joeman也好奇詢問柯文哲，若未來2個孩子有意從政，會給什麼意見？柯毫不考慮的秒回「打斷你的狗腿！」還笑稱自己從政是因為「走投無路、被逼上梁山」，因此不希望孩子被外界放大檢視，「不過我發現，我不用叮嚀，他們（指孩子）都已經很低調了」。