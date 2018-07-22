參觀青蛙石收費30元 朝野立委砲轟救國團

墾丁商圈發展協會理事長柯義忠指出，救國團將馬路用鐵門封住，讓出入墾丁青年活動中心馬路只剩一條，以利自家收門票，要進去國家公園的青蛙石，得付錢給救國團，只因墾丁青年活動中心在去青蛙石必經之路上。（本報讀者提供）

2018-07-22 10:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部6月廢止「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」後，行政院指示青年活動中心主管機關移至交通部管理。據調查，救國團全台12處青年活動中心，均未申請旅館業登記證，墾丁青年活動中心更被當地民眾踢爆「租小佔大」，旅客要參觀青蛙石、情人灘之國家公園景點，得向救國團購買墾丁青活中心門票才能進入；朝野立委不滿痛批救國團不應收費，參觀青蛙石應免費。

民進黨立委賴瑞隆表示，他今年6月與妻子前往墾丁觀光支持國旅，因太太想去青蛙石海岸遊憩區，到了才發現青蛙石步道入口，在救國團墾丁青年活動中心內，非住宿旅客欲入內參觀，還得向救國團繳交清潔維護費30元，但救國團沒承租青蛙石的國有土地，更非國家公園的管理人，憑什麼向民眾收錢。

「非常不合理！」賴瑞隆批評，救國團過去憑藉黨國不分特權，在墾丁國家公園霸佔非常好的風景地段，更以便宜租金經營青年活動中心，現在換算每坪月租金只要18元。

賴瑞隆砲轟，救國團把青蛙石的天然景觀，當成自家後花園，遊客進去還要繳費，這近乎於過路費，行經墾丁青年活動中心就要被收錢，當天他向收費員反映不滿，強調青蛙石並不是救國團的，對方竟說「不然算你便宜一點」，因自己不願妥協，最後選擇不進去。

據了解，高61公尺的青蛙石，由高處遠望酷似一隻正要跳躍入海的青蛙，黨產會查出土地產權非救國團所有。旅客若要避開墾丁青年活動中心收費路段進入，根本不知道哪邊有路，只能選擇雜草叢生的路徑，盛夏之際更有毒蛇出沒。

墾丁國家公園管理處則公告，青蛙石禁止攀爬，違者可依「國家公園法」開罰3千元；賴瑞隆表示，救國團向國產署租3萬1036坪國有土地，開設墾丁青年活動中心，年租金才666萬餘元，換算每坪月租金18元，明年12月底租約到期，國產署不得再續租。

據黨產會調查，墾丁青年活動中心為由漢寶德所設計的閩南式建物，教育部自1980年起，連4年一共補助2億元給救國團，用在興建墾丁、澎湖、南投、溪頭、澄清湖5間青年活動中心，墾丁建物現登記在救國團名下，國家出錢卻變成私產。

黨產會查出，1983年8月啟用的墾丁青年活動中心，政府早年讓救國團免費經營，直到1991年12月救國團才與官方簽租約，壟斷墾丁「情人灘」及「青蛙石」兩大景點，至今35年。

時代力量立委徐永明砲轟，國家公園資源長年被救國團拿來賺錢，遊客進入景區還要被剝一層皮收錢，墾管處應立即整頓，重視旅客權益，讓青蛙石免費開放，才能提振墾丁觀光，明年租約到期可重新招標，不得再與救國團續約。