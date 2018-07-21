中國壓迫外航改台灣名 學者籲政府反制

美國聯合航空仍把台灣與中國各自表列。（美聯社）

2018-07-21 23:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國要求44家外國航空公司改變對台灣的稱呼，25日是最後期限，目前僅剩美國、韓國、越南等6家航空公司未改，其餘38家已更改，學者籲政府拿出具體反制作為，全面檢討中國航空業者的「時間帶」，並以兩岸航線為籌碼，對中國提出警告，否則現在中國針對外航的標示，接下來恐是機場與入出境證照的標示。

中國民航局13日記者會稱，還有6家外航「仍在申請延期整改」。至記者截稿為止，美國的達美與聯合航空、越南航空仍把台灣與中國各自表列；至於韓國的大韓與韓亞航空「技巧性」以城市表列，不過，大韓航空中文網頁左上方的「地區／語言」仍有台灣。美國航空中文網頁找不到「台灣」，也沒有「中國台灣」或「中國台北」，但英文網頁仍把台灣與中國分開表列。

清大科技法律研究所教授黃居正曾建議政府對中國民航業者「下手」，全面檢討其班機起降的「時間帶」，並進行經濟檢查，相關論述最近刊登在國安智庫「遠景基金會」的期刊與網站。國安高層是否接受其建議？黃居正說，他不清楚，但蔡政府應設下停損點，「若這件事就這麼算了，繼續放任中國『軟土深掘』，接下來會死得更慘！」

專研「國際航空法」的黃居正指出，中國嫻熟國際民航組織運作，也深知航空公司具有主權、國力的重要表徵，針對外航施壓，相信北京規劃已久、也評估過效能，「會持續這個路徑」，但下一個恐是出入境證照或國際機場的實體與網站標示。尤其現在大部分的國際機場已自由化，而中國現正是多數機場的租稅主要提供者。

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，最後這6家外航是否會整改，現仍難臆測，不過，如美國的3家航空公司不改，中國給予處罰，相信對美中貿易戰「火上加油」。中國把手伸進商業行為，對台灣民心傷害很大，與中共總書記習近平日前在「連習會」企圖爭取台灣民心的說法，背道而馳。

林文程認為，中國無所不用其極，是否逼迫其他國家取消對台免簽，政府也須提防。不過，反制中國須拿出具體的行動，讓國際社會瞭解台灣政府的立場。他建議政府應以兩岸航線為籌碼，以此警告中國，如對岸仍我行我素，則進一步落實警告。