李喜明視導「夜鷹」特勤隊 要求建立現代化訓練模式

2018-07-21 21:40

〔記者羅添斌／台北報導〕參謀總長李喜明上將今天前往憲兵特勤隊實施假日戰備部隊視導，要求藉由國際交流時機，學習他國部隊先進的設備與戰技。

李喜明並期勉特勤官兵們，藉由軍種間良性的競爭，激勵士氣與榮譽，讓國軍各特種精銳部隊維持最佳狀態，進而提升整體戰力。

李喜明今天由相關聯參主管陪同，視導憲兵安平營區，聽取部隊任務簡報，並巡視官兵生活設施、特勤裝備及訓練場地，實地了解他們的生活及訓練需求。

視導過程中，李總長對這支別稱「夜鷹部隊」艱辛的訓練精神與卓絕的堅強戰技，給予高度肯定。

根據軍聞社報導，李喜明認為，憲兵特勤隊是國軍最精銳的部隊之一，人員編現攸關部隊戰力，必須研擬完善辦法措施，讓參與訓練的官兵均能自訓自用，妥善運用訓練資源，維繫部隊可恃戰力。

軍聞社也說，李總長相當關注部隊訓練設施與方式現況，要求幹部藉由國際交流時機，學習他國部隊先進的設備與戰技，建立自己現代化的訓練場地與模式，真正提升訓練效率。

李喜明並指示，各軍種的特勤部隊除自身獨特的戰技，也應整合統一的訓練標準，透過標準化測驗、戰力評測，以及舉辦特勤戰技競賽等各種方式，在嚴格的訓練與良性的競爭下，激勵官兵團隊士氣與榮譽感，打造精銳驃悍特勤勁旅。