港都雄青鬥陣營 陳菊與年輕朋友分享40年從政經驗

總統府秘書長陳菊今晚專程回到高雄，與年輕朋友分享從政經驗與理念（記者王榮祥攝）

2018-07-21 21:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今晚專程返回高雄，在2018第四屆港都雄青鬥陣營中，以「政治路上的每一天」為題，與50多位年輕朋友分享她40多年來、為台灣民主自由奮鬥的歷程﹔她強調政治每個階段都有不同狀況，但信仰、價值、方向不會變，她至今隨時都在反省自我、是否悖離當時理想，也期許每位對公共事務有熱忱的年輕朋友，關心台灣、支持改革，要堅持住理想與價值。

陳菊進一步指出，能在高雄得到市民高度支持，代表在這條路上堅持理想獲得認同，不管是與國民黨或與脫黨同志競爭，高雄人知道誰是有理想的那一位﹔她呼籲年輕朋友，人生有若干選擇時，一定要選擇有理想、價值的那邊。

陳菊今天行程滿檔，白天先與總統、行政院長出席公開場合，晚上趕回高雄演說，演說結束後又要立刻趕到中部，深夜會再返回高雄、準備明天的行程。

2018第四屆港都雄青鬥陣營由民進黨高市黨部、高市公共事務發展協會、南方聯合問政辦公室等單位策劃，今、明兩天在樺舍商旅高雄館舉行，有來自全台40多位對政治、公共事務與社會議題有興趣的青年朋友參與。

主辦單位說明，今年營隊主題為「玩出新政治」，希望打破傳統政治沉悶嚴肅的印象，透過選戰模擬等多元課程，引導學員對公共議題集思廣益，並激發創意思維，創造多元選舉策略。

除了室內課程，營隊還特地安排金牌社區龍目社區體驗活動，讓青年朋友親自感受高雄農村發展全新面貌。

營隊講師陣容包括總統府秘書長陳菊、高雄市長許立明、良面學堂創辦人梁家豪、民進黨籍立委與北中南多位議員，將數十年的從政經驗濃縮為幾小時精華，與青年朋友分享。

參與鬥陣營的學員，每人都有一本花媽心內話，陳菊說這本書是高市府團隊12年來的辛苦歷程，希望大家仔細看看，看看團隊如何克服種種困難、建設大高雄。