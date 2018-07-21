提高南市警消加給 黃偉哲簽署承諾書

南市消防員現使用PBI等級消防衣，因黃色外觀，被消防員暱稱「黃金戰甲」，使用滿意度高。（記者楊金城攝）

2018-07-21 21:18

〔記者楊金城／台南報導〕台南市市長參選人黃偉哲、市議員參選人李宗翰，今天簽署消防員工作權益促進會的承諾書，力挺改善警消裝備、提高加給，黃偉哲承諾說，如當選市長，將提高南市警、消超勤津貼至每月1萬7000元，2年內並優先補足勤務繁重的主力消防分隊第2套消防衣，4年內補齊全台南消防隊每人均有第2套消防衣。

消防員工作權益促進會提出「台南市消防改革」的承諾書，要求提高警、消超勤加班費到每月1萬7000元，提高消防危險加給、增購消防衣和定期保養等四大訴求；促進會秘書長朱智宇說，將再尋求其它市長、議員參選人簽署承諾。

台南市代理市長李孟諺5月時宣布明年編列預算，提高警消加給（警察勤務加給、消防危險加給和超勤津貼），預估增加預算5.5億元。

黃偉哲承諾說，如當選市長，會延續代理市長編列預算，將提高警消超勤津貼至每月1萬7000元，2年內並優先補足勤務繁重的主力消防分隊第2套消防衣。

南市消防局有7個大隊下轄53個分隊，採購的全套消防衣，包括帽、衣、褲、手套、鞋、面罩，1套要5萬元，以全市外勤消防員近千人計算，再為全部隊員購買第2套消防衣，所需預算約5000萬元。

消防局局長李明峯說，台南市升格直轄市後，是六都中第一個全面汰換消防衣，至今採購1333套，每位消防員都有1套新式的PBI等級消防衣，如能再增購第2套，樂觀其成，提供基層弟兄勤務需求。現有的消防衣是黃色外觀，被消防員暱稱「黃金戰甲」，使用滿意度高。

李宗翰表示，除消防局應增購第2套消防衣外，民眾企業也可成立消防之友會作後盾。

新營分隊隊員黃鈺翔是消防員工作權益促進會的理事，他和促進會秘書長朱智宇說，每場火警燃燒的塑膠、金屬產生有毒物質，附著於消防衣上，清水無法清洗，須使用消防洗衣機或送廠商清洗。目前1人只有1套的情況下，在接連出勤或重大災害來臨時，將出現個人裝備不足情形，在救災上產生風險，有必要增購第2套消防衣和定期維護保養消防衣，保障消防員的健康及安全。