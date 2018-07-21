蔣月惠見面後嘆「覺得很失望」 柯P這樣說…

屏東縣議員蔣月惠（左）在媒體的安排下，與「偶像」台北市長柯文哲見面，後來卻嘆「覺得很失望」。（記者方賓照攝）

2018-07-21 17:35

〔記者黃建豪／台北報導〕屏東縣議員蔣月惠今天上午「突襲式」與台北市長柯文哲會面，讓柯P在跑活動行程中錯愕應對，也讓有「女柯P」封號的蔣月惠稱對柯文哲很失望。柯文哲下午回應此事時說，因為不知道蔣月惠要到場，所以「就不知道她到底想要幹什麼？」

柯文哲說，市府團隊並不知道蔣月惠要來，但他們有既定行程，突然被插進去，就不知道蔣月惠到底想要幹什麼？這種要事先聯絡，大家講好妳要做什麼，不然不曉得蔣月惠要來怎麼突然冒出來，要做什麼他也不知道。

至於蔣月惠聲稱，柯文哲勸她別被媒體操控，導致對柯P失望一事？柯文哲無奈地說，所以這個時代的人，在這個社會中誤解很容易流傳，還好他們現在到哪個地方都有錄音，「她（指蔣）是說，媒體起鬨說抱他、抱他（指柯），我說不要聽媒體的，就這個樣子。」

媒體追問，上午蔣月惠出現後，柯文哲臉上露出不悅？柯文哲說，「有嗎？我怎麼不曉得，我只是嚇一跳，因為我根本不認識她」。柯P也說，人活在世界上，很難要求人家都照他們的意思去做，所以他不會人家來，就要微笑給人家看。

至於事後是否找蔣月惠解開誤會？柯文哲說，如果要見面，可以大家事先聯絡一下。

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