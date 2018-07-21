蔡英文細數4大改革 透露「這項」轉型吸引來自全世界上兆投資

2018-07-21 17:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天以「救年金」、「討黨產」、「減稅金」、「新能源」闡述民進黨改革工程，蔡英文也指出，台灣的能源轉型，吸引了來自全世界上兆的投資，這些投資，將會創造許多優質的工作機會；此外，在照顧年輕族群部分，從明年開始，剛出社會月薪3萬的年輕人，就不用再繳所得稅。

由青創總會主辦、全國小英之友會協辦的「挺改革拚未來」社團高峰會今天下午在圓山大飯店登場，兼任民主進步黨主席的蔡總統、行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊都出席高峰會，細數執政2年來的政績。與會者則多為企業、社團界代表。

蔡英文致詞時說，這2年來，台灣出口的表現很好，內需也日漸擴張，相信大家一定都很忙碌。她特別掛念中小企業，這2年來，欣慰的是，台灣各地很多中小企業都因為參加5+2產業創新計畫而找到升級轉型的方向。在民進黨執政之下，大家的產業會有新的技術、創意、訂單和方向。

蔡英文也向在場的青創界代表說，「公司法」已經在立法院完成了修法。這是17年來最大幅度的翻修，這次修法，將為創新創業注入新的活力。

在年金改革部分，蔡英文說，政府將軍公教年金制度從破產的懸崖拉了回來，謝謝願意體諒政府的軍公教同仁們。

討黨產部分，蔡英文說，在執行這項工程之前，沒有太多人相信這一天會到來。不過，民進黨做到了。國庫通黨庫的不公不義已經成為歷史，該屬於台灣人民的財產，終會回歸國庫。「今年2018年的地方選舉，有一個特殊的意義，它將會是戰後台灣歷史上，第一場沒有國民黨黨產大力介入的選舉。」這一天等了幾十年。

減稅金部分，蔡英文表示，政府完成了照顧年輕人跟弱勢者的稅制改革，稅改減輕了受薪階級的稅負，特別是年輕人、育兒家庭以及弱勢者。執政是幫年輕人解決每一個問題；在新的稅制下，將更能引導資金優先投資台灣，並且增加留住人才的誘因，釋放社會的活力。

在新能源政策部分，蔡英文說，綠能已經穩健起步，台灣這一場能源轉型，吸引了來自全世界上兆的投資。這些投資，將會創造許多優質的工作機會。換句話說，再生能源是台灣的新興重要產業，它更將是台灣穩定的能源供給的重要基礎。