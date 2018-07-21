蔣月惠抗爭咬女警一夕爆紅 學者提出6點質疑

2018-07-21 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠日前在拆屋抗爭中，因咬傷女警手臂而一夕爆紅，起初網路上幾乎都在譴責她，沒想到「風向」變超快，現在反而蔣月惠反而獲得不少網友力挺和聲援。對此，師大政治所教授范世平表示，網路造神很快，但神也容易從神壇上摔下來。

「我今天遇到了蔣月惠議員，但在一個小時的互動中，也讓我感到迷惑。」范世平今下午在臉書提出6點質疑：蔣月惠指控屏東縣長潘孟安以改建屏東車站是官商勾結，卻拿不出證據，蔣說別人指控她的羅騰園帳目不清，她為何不能指控潘？「她別人潑妳髒水，難道表示妳也可以潑別人？」

潘孟安要蔣月惠把臉書上的不實指控拿下，否則將提告，但蔣卻說這是威脅，難道潘不能用法律捍衛自己的名譽嗎？「她自己不用法律捍衛聲譽，我尊重，為何別人用就不行？」

當天潘孟安明明是拆「同意戶」而非拆「拒拆戶」，但蔣月惠抗爭的理由卻是拆遷會讓「拒拆戶」心生恐懼，所以要抗議，這其實有點無釐頭，「難道拆房要用魔術把房子變不見？還是同意戶的房子也不能拆？」

蔣月惠指控拆遷暫停後挖土機不搬走就是威脅「拒拆戶」，請問怪手有故意在「拒拆戶」前面耀武揚威嗎？如果有應該有影片吧；蔣也說同意拆遷的都是被政府威脅利用，這些「同意戶」學歷低，沒有判斷能力，那請這些「同意戶」出來指控吧，拿出證據吧。

至於蔣月惠說她被人高馬大的女警抓住，咬女警剛剛好，「女警不是執行合法勤務嗎？人家不是人生父母養？警察都有錄影蒐證，有沒有過當還不容易判斷？」

范世平對此總結，只能說網路很容易造神，可以把一個人迅速捧上天，「小蝦米對抗大鯨魚」的故事很感人，很熱血；但網路也很殘酷，媒體也很現實，當很多事被檢驗，神也很容易從神壇上摔下來。