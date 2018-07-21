不會相信蔣月惠 他說政客需要的是持續監督與檢視

2018-07-21 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠在拆屋抗爭後一夕爆紅，不少網友都在網路上發聲力挺蔣月惠，不過台灣警察工作權益推動協會常務理事吳宗哲提出不同看法，他說自己「不相信任何在資本父權體制內選出的政客」，並指政客需要的應該是嚴苛的監督與檢視，不是造神般的吹捧。

蔣月惠因屏東市公勇路拓寬案及咬傷女警手臂成為全國話題，在網路上獲得不少民眾聲援，不過吳宗哲昨日在臉書發文指出，他不相信任何在資本父權體制內選出的政客，因此自己也是不會相信蔣月惠的，他認為在大結構未改變的情況下，能選上並且保持不變的，只有狡詐善偽的騙子，跟愚蠢的傻子。

吳宗哲強調，政客需要的應該是嚴苛的監督與檢視，以及對其政見與政績公允的評判，不是造神般的吹捧，並指「大的結構性的翻轉，終究只能靠我們自己投入。」並表示只要蔣月惠仍在政界，自己就會持續的質疑及監督，「不希望難得一家乍嚐之下還算像樣的小麵攤，一朝給捧上了天，然後味道就跑了。」

不過針對蔣月惠近日被媒體炒成焦點，甚至登上部分媒體的頭版版面，吳宗哲也擔心，「人終究只是人，有私慾有無力也有晦暗，會軟弱會迷茫會犯錯」，並意有所指的表示「與其高舉捧殺她，一個不被虛浮包裝宣傳操控，真正以其從政所為與付出作為標準」，「才真正值得一個更好的政治環境，才能期許一個更好的社會改變的可能。」