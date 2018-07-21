馬英九涉三中案起訴 賴清德轟「五鬼搬運」 升級到「天龍八步」

2018-07-21 16:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕青創總會、小英之友會今天舉辦「挺改革 拚未來」社團高峰會，行政院長賴清德今天致詞時，砲轟前總統馬英九涉入「三中案」，國家資源變成黨產再變私產，以往的五鬼搬運已經令人髮指，現在則「比以往還要升級。」

15日的民進黨全國黨員代表大會之後，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等啟動「輔選列車」，全台灣跑透透宣揚政績，黨中央也安排蔡英文到各縣市授旗，預計全代會後到8月中下旬蔡英文可以全國各縣市都跑一遍。今天的「社團高峰會」可以說是民間為選舉造勢暖身的首場大型活動，許多民間社團領袖、企業界人士參與。

賴清德今天將政績分3部分向與會者報告，第一部分為「國民黨有做不到，民進黨做到了」，第二個部分是「國民做了，民進黨做更好」，第三部分則是「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」，其中包含國民黨黨產問題。

談到「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」的部分，賴清德舉例， 2005年馬英九接任國民黨主席時，曾公開宣示2008年以前，黨產一定要歸零，但是事後並沒有照所有程序歸零，也沒有國民黨黨產的改革，甚至於最近也發生了馬英九因為三中案遭起訴。

賴清德表示，國民黨第一次下台是因為貪污腐敗，國家資源變成政黨資源財產，再淪到私人的財產去，當時五鬼搬運已經令人髮指，但沒想到，這次檢方起訴馬英九的起訴書裡面竟然提到，馬英九是用「天龍八步」，比以往還要升級。

賴清德細數，不當黨產委員會成立過程當中，在立法院被阻擋了306次，現在已經凍結677億國民黨的黨產。

賴清德在政績部分也提到空污問題，賴指出，台中空污排放不是林佳龍引起，但是解決空汙力道最強的是林佳龍市長，「我們應該要還給他一個公道」。