政績被賴清德酸「小確幸」 侯友宜：小確幸就是民眾的大事

2018-07-21 17:05

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午與國際獅子會300B2區獅友們座談，談及行政院長賴清德今早酸國民運動中心、托嬰中心都只是「小確幸」，侯友宜說，民眾所要的就是生活上的便利、負擔減輕，小確幸就是民眾的大事，政府要帶動將民眾的小事變大事，台下獅友們則高聲應喝。

賴清德昨晚到新莊參加活動，現場稱讚新莊變進步，藉機為民進黨新北市長參選人蘇貞昌拉抬聲勢，隨後致詞的侯友宜則趁勢「感謝賴揆肯定新莊的改變」。不過，賴清德今早則說，侯友宜所提的國民運動中心、托嬰中心都只是小確幸，難以跟蘇貞昌過去的政績相提並論。

侯友宜在下午的座談會說，前幾天桃園市長鄭文燦宣布機場捷運降價10塊，說實在話，早就該降了，但這跟營運沒有太大關係，機捷票價本來就該跟北捷一致，民眾才會大量使用，把機捷變成生活的一部分，雖然只降一點點，但民眾所要的，就是這些生活上的便利性，以及負擔減少，政府要帶動將民眾的小事變大事。

接著侯友宜提到賴清德昨天到新北，指新莊變化很大，侯友宜說，「我聽了很開心，他總算講對一句話」，結果，賴揆早上卻又說新莊、新北市的變化都是小確幸，但除了我們自己努力的大建設之外，像是大眾交通運輸工具的票價降價，讓民眾有感生活便利的時候，那就是民眾的大事。小確幸就是民眾的大事，民眾要的就是這些事。