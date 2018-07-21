宜蘭參拜、端建設牛肉 賴清德：支持陳歐珀延續民主香火

行政院長賴清德（右二）致詞時說，陳歐珀（左）是資深立委，積極爭取地方建設，問政也令人肯定，希望宜蘭縣民能支持，延續民主香火。（記者林敬倫攝）

2018-07-21 16:53

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕年底逐步逼近，宜蘭縣長之戰，民進黨參選人立委陳歐珀對上國民黨參選人羅東鎮長林姿妙，以及前國民黨宜蘭縣黨部主委林信華，外界普遍不看好陳歐珀能勝出，坊間民調更是由林姿妙持續領先；對此，行政院長賴清德說，陳歐珀是資深立委，積極爭取地方建設，問政也令人肯定，希望宜蘭縣民能支持，延續民主香火。

年底宜蘭縣選戰，相較於勤走基層的林姿妙一「姿」獨秀，外界認為，陳歐珀與林信華氣勢相對較弱，尤其陳歐珀整合黨內勢力的風波不斷，與宜蘭縣代理縣長陳金德的關係，始終是外界關注的焦點，陳金德更直言，這次民進黨宜蘭選情37年來最嚴峻，比國民黨前縣長呂國華選上那年氣勢還糟。

賴清德今天先到蘇花改東澳地磅站端出重大交通建設「牛肉」，再到蘇澳慶安廟參拜；他致詞時說，向三山國王一求台灣國泰民安風調雨順，二求宜蘭縣舒適無災，平平安安順順利利，所有鄉親平安賺大錢，三求宜蘭縣政推動順利，民主的香火，能夠一代又一代的傳下去。

賴清德說，他非常敬仰宜蘭的民主前輩，包含蔣渭水、陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢、吳澤成到現在的陳金德一脈相承，大家都很用心、很努力的推動民主與縣政，希望這樣的香火，能夠由陳歐珀繼續延續。

被媒體問到宜蘭縣嚴峻的選情，賴清德說，宜蘭市台灣民主聖地，過去宜蘭人在台灣民主的發展，可以說非常努力，很勇於突破困境，他相信宜蘭人會選擇最適當的人當縣長。

賴清德指出，陳歐珀在地方的建設上積極爭取不遺餘力，問政方面也令人肯定，希望宜蘭縣民能多多支持；被問到來宜蘭是否代表全國輔選行程開始啟動？賴清德則笑而不答，快步離去。

賴揆致詞時則還提及，行政院已編列9.2億元進行「東部海岸風景特定區觀光整體發展計畫」，改善東海岸及宜蘭海岸沿線國家風景區；另投入3.5億元打造「壯圍旅遊服務中心」，礁溪地區也已於「前瞻基礎建設計畫」的城鄉建設中，核定「礁溪生活之心計畫」約3億元經費，將打造礁溪為溫泉特色區，行政院也給予中興文創園區3.1億元經費，希望這些經費投入，讓宜蘭觀光發展能越來越好。