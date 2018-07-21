網路交鋒激烈 屏東民代里長籲新站都更回歸理性討論

公勇路拆遷案暫緩。（記者李立法攝）

2018-07-21 16:29

〔記者李立法／屏東報導〕網路造神，屏東縣議員蔣月惠一夕爆紅，一波波表達支持的暖流不斷湧入，但各種批判也接踵而至，針鋒相對，理性探討公勇路拆遷案的空間受到壓縮，不少關心屏東新站都市更新進度的市民呼籲儘早回歸正軌，否則緊接著將進行的站前光復路拓寬拆遷工程恐陷入同樣僵局。

蔣月惠這兩天都在台北跑通告，行程滿檔，頓時成為全台知名度最高的政治素人，屏東火車站後站公勇路拓寬拆遷進度也因這起「咬人」事件而暫時停擺，負責執行的屏東縣政府相關局處忙著為該案所掀起的批判言論滅火，連縣長潘孟安也親上火線，依舊平息不了網軍交鋒論戰。

部分關心屏東新站周邊開發進度的屏東市代及里長對於公眾議題焦點被模糊感到憂心，並點名今天兩篇網路文章恐激化對立，一篇出現在臉書「爭取高鐵到屏東聯盟」的「蔣月惠事件，益發看見整個事情的理盲濫情」，另一篇是臉書「公民行動影音資料庫」影射縣府官員恐嚇脅迫拒遷戶，對蔣月惠及縣府的批判力道均十分猛烈。

市區一名里長無奈表示，現在要說什麼好像都不對，但兩邊這樣一直罵來罵去有什麼意思，問題總是要解決，總不能就這樣擱著，公勇路拆遷戶沒有處理好，緊接著要進行的前站光復路拓寬工程會不會又出現同樣問題，希望能儘快回歸理性討論。