賴清德諷新北政績小確幸 市府酸回：謝謝肯定

2018-07-21 16:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德今天考察蘇花改工程時，對國民黨新北市長參選人侯友宜隔空開砲，指市長朱立倫和侯友宜的國民運動中心、托嬰中心等政績，只能算是「小確幸」，無法與蘇貞昌過去的重大建設相提並論。對此，新北市政府酸回，謝謝賴清德對於國民運動中心和公托中心帶給民眾小確幸的肯定，畢竟現在全國都看不到大幸福，新北市民能有更多的小確幸，也是幸福的。

新北市政府說，建設不分大小，只要有助於新北市民的幸福及市政推動發展，市府都會全力以赴。

市府指出，過去7年多來，新北市從無到有，目前已有12間國民運動中心、1座運動公園，公共托育中心遍佈各行政區達到54所。鄰近的桃園市也開始著手興建國民運動中心，「請問賴院長，市民的需要，難道不就是市府應該做的？請問賴院長，哪些建設，才能夠被院長或是蘇前院長看得上眼，認為是該做的建設？」

市府說，過去7年多來，新北市政府投入捷運三環三線1128億元、污水下水道273億元、國民運動中心近70億元、道路橋樑新建與改善以及各級學校增建、改建工程等，總計6000億元公共建設預算，「不知這些算不算院長所謂的重大建設」。

市府說，「只要是民眾需要的，就是大建設，即使是院長口中的小確幸，都是市府的大事情」，並呼籲身為新北子弟的賴清德，能夠多關注新北市在前瞻計畫預算中遭受的不公平待遇，不再是「一趴俱樂部」，並儘快通過財政劃分收支法的修正案，「請對新北市公平一點，讓新北市得到合理、公平的待遇」。