馬英九南下高雄 綠選將提3點質疑

2018-07-21 16:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕前總統馬英九日前才因「三中案」遭北檢起訴，今南下高雄公開為國民黨議員參選人站台造勢。民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻質疑馬英九賤賣黨產犯行明確，卻不願直面司法，以一連串政治動作與訴求轉移焦點，還來高雄找深藍支持者「取暖」，公然違背所屬國民黨市長參選人韓國瑜「高雄不要搞政治」的承諾，在高雄「大搞政治」，顯見馬已不顧一切，要讓政治口水淹沒司法威信。

林智鴻指出，台灣百姓都知道國民黨產都是民脂民膏的「國產」，但對於國民黨而言，黨產至少還是「祖產」、「家產」，對於賤賣「家產」的前黨主席馬英九，時任國民黨秘書長詹春柏至少還懂得嚴詞批判，但今日卻見諸多藍營市議員，過往在市議會大放厥詞，面對「賤賣家產」人士卻嬌滴滴恭迎來訪，也不計較其過往「海空經貿城跳票」、「阻擋捷運延伸線」等，還真是藍綠有別、兩套標準，以此更能證明，老市長吳敦義在藍營早就沒票房，未來將令不出主席室，成為「柱姐第二」。

林智鴻進一步痛批馬英九不顧犯案鐵證「天龍八步」與有關文件、錄音，在偵查庭上緘默，卻在庭外大放厥詞，就是要用政治口水淹沒司法威信，罪加一等！他對馬英九提出3點質疑，要他別再愚弄台灣與高雄民眾。

林智鴻質疑馬英九為何不顧愛將詹春柏所勸，明知「被買空賣空」，明顯被坑了，仍急Call張哲琛從美返台也要喬成功？明知契約未生效，錢也沒收到，就把股權、經營權過戶給余？

林智鴻更質疑馬英九為何不理忠臣汪清海所阻，作帳一直轉轉轉的「天龍八部」會違法背信，仍堅持指示要喬成功？為何不聽李永然大律師所言，明知余建新要求的4億8是違法的問題，還是堅定的要喬給余？