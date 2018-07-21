彰縣時力選將吳韋達設總部 徐永明：中部最有希望

2018-07-21 15:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕揮出第一棒！時代力量提名彰化縣第1選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）縣議員參選人吳韋達，今在彰化市成立競選辦公室，身兼台中黨部主委的立委徐永明指出，2016時代力量在彰化市並沒有推出立委候選人，依然在第1選區爭取到超過1萬票的政黨票，遠超過該選區議員當選門檻6000票，這個選區將會是時代力量在中部最有希望的選區。

34歲的「政治素人」吳韋達，形象清新、具備理工專業背景，擁有荷蘭博士的高學歷，首度披上時代力量的黃袍首度參政，是時代力量2015年創黨以來，在彰化縣提名的首位縣議員參選人。

時代力量在彰化縣還沒有辦公室，今天他在彰化市光復路105號成立競選辦公室，立委徐永明、時代力量秘書長陳惠敏、雲林縣議員參選人鍾政翰、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師、彰化縣牙醫公會理事長黃人修醫師等人均到場加油打氣。

為帶出時代力量強調年輕人新思維，活動開場由小吳韋達3歲、表演工作者的弟弟吳冠達，把哥哥吳韋達從魔術箱裡變出來，專業魔術表演讓現場驚喜連連，徐永明和陳惠敏把象徵進入議會的「彰化－縣議會」車票交給吳韋達，誓言改變彰化。

吳韋達說，他相信，大家願意站出來並非為了自己，而是為了改變家鄉，他會以其對家鄉之愛投入空污、水污染，以及兒童虐待等環保、兒童權益議題。

徐永明說，時代力量要深根中部，台中黨部會盡全力尋找資源支援吳韋達，連同台中推出的4位參選人，讓時代力量追求進步的價值在地方接棒延續，打破一成不變的政治結構。陳惠敏也說，彰化縣議會的表現有很大的進步空間，希望鄉親支持把優秀的吳韋達送進議會。

葉光芃表示，2年前時代力量黃國昌、洪慈庸、徐永明3位立法委員，明明不是彰化在地選區的立委，卻以實際作為一步一腳印陪著彰化人走上街頭，對抗空污，因為這股公民力量，讓台化彰化廠關廠，1年多彰化的空氣品質有明顯改善，彰化測站更是全台灣PM2.5降幅最多的地區，這是彰化人站出來為家鄉帶來的改變。

葉光芃強調，彰化要改變，需要兩大黨以外監督的力量，這次輪到在地鄉親相挺時代力量，彰化人要支持吳韋達將荷蘭經驗帶進縣議會。