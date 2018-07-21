就是被這一句話惹毛！ 蔣月惠對「偶像」柯P感到失望

台北市長柯文哲21日出席「2018北投割稻趣體驗活動」，屏東縣議員蔣月惠也現身會場，引起媒體搶拍。（記者方賓照攝）

2018-07-21 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠最近因為咬警事件暴紅，欣賞台北市長柯文哲作風的她，原本視柯P為偶像，疑似因為北市府人員的一句話，讓蔣月惠馬上改口，覺得柯也是一個為了個人的政治前途，被擺佈的人，「覺得很失望。」台北市政府後來澄清，稱北市府同仁沒有說過這句話。

蔣月惠今天上午在臉書上打卡寫下，「南境之國女柯P蔣月惠，目前火速奔馳飛撲北方男柯P柯文哲」。沒想到見到柯P之後，蔣月惠說，她本來以為柯文哲是很可以開玩笑、可以很親近的人，可是今天實際見到柯文哲，覺得柯也是一個為了個人的政治前途，被擺佈的人，「覺得很失望。」

蔣月惠指出，「今天柯P能當選這個市長，他也是媒體的寵兒。他怎麼可以來的時候跟我說，他旁邊的人說，『你們這個媒體是為了新聞，我來是為了配合媒體，來操弄這個新聞』，我剛剛聽了這句話，我有點不開心。」蔣月惠還說，「女柯P」這個稱號是媒體給她的。接著她情緒激動、聲量放大，「我不爽、我不要！」

綜合媒體報導，台北市政府發言人劉奕霆回應，表示柯文哲與蔣月惠見面並未事先安排，柯文哲與市府員工並未說出「不要被媒體操弄」等話，希望媒體不要再撰述相關內容。