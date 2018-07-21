再出馬！台南政壇怪傑 75歲蔡四結拚議員

蔡四結今在新營區成立競選服務處參選台南市第一選區市議員選舉，以手風琴演奏「快樂出航」。（記者楊金城攝）

2018-07-21 13:40

〔記者楊金城／台南報導〕選過4次台南縣長、1次立委、當選1屆台南縣議員的75歲政壇怪傑、快樂志工蔡四結，今在新營區成立競選服務處參選台南市第一選區市議員選舉，他以手風琴演奏「快樂出航」，代表參選心境，氣氛歡樂。

1943年出生的蔡四結天性樂觀，中校退伍、白河區公所課長退休後活躍社團，愛好登山、運動，考取南市街頭藝人證照，擔任音樂輔療志工，70歲才開始學跆拳道獲得全國長青組品勢冠軍，5月才完成第5次登玉山的壯舉，連年輕人都自嘆不如。

75歲了為何還出來參選市議員？蔡四結說，參選理由希望推動終身學習、志願服務、老有所用的理念服務市民。

蔡四結說，他是無黨無派的「公民選派」參選人，也指出在少子高齡化的社會，既然有婦女保障名額，應該也要有銀髮族保障名額。

蔡四結最讓人津津樂道的是「結四拜（台語意謂：參選4次）台南縣長」，跟名字「名符其實」，他在38歲中校退伍後就以無黨籍參選1981台南縣長選舉，對上國民黨提名的楊寶發，當年也是國民黨提名誰就當選縣長的年代，但蔡四結選情氣勢如虹，最後僅以1萬多票差距敗選，把國民黨嚇出一身冷汗。

不少人都認為蔡四結第一次選台南縣長時就「應該」當選了，至今不少人稱呼他「蔡縣長」，縣長選輸後，他參選1983雲嘉南選區立委落選，也參選1985年國民黨以「山、海派」夾殺陳水扁那場縣長選舉，後來1989、2001再第三、第四次參選台南縣長，當中轉戰當選過第10屆台南縣議員，但只做一屆就不選了，他笑著說，因當年沒錢了。

南市第一選區市議員選舉，應選6席，民進黨提名賴惠員、李宗翰、劉米山、沈家鳳，國民黨提名蔡育輝、張世賢，無黨籍有現任議員趙昆原、前新營市長李宗智參選，加上蔡四結，計有9人參選。