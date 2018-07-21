移民署：中客以觀光來台犯法 今年前5月查獲337人

2018-07-21 12:56

〔記者王冠仁／台北報導〕警方近來又查獲中國人士以觀光名義來台卻從事扒竊的事件，對此移民署也重申，今年1月至5月，目前共查獲337位中國觀光客以觀光為名卻來台從事違法事件，移民署為防範此一現象，也將持續依照兩岸旅遊協議原則及相關規定，審查中國觀光客入境。

移民署解釋，目前受理、審查中國來台觀光申請案件，如申請資料齊全、無違法不良紀錄等，均於2工作天內即核發入出境許可證。但若有資料不齊或有違規疑慮時，則會視個案要求申請人補齊相關文件或補充說明，旨在發現入境申請者真實身分與來台目的，以降低有不法意圖者入境風險。

近期則有媒體報導，聲稱有中國觀光客申請來台自由行補件8次之多的個案。對此移民署澄清，該個案申請人所提供的文件有前後內容不一致，審核人員通知對方補充3項資料，但對方未補件卻連續自行撤件2次，至第3次才依規定補充相關資料，並非未有要求補件8次的情況。

根據移民署統計，今年1月至6月來中國觀光客來台人數，與去年同期比較，團客增加19202人，自由行增加15190人，合計增加34392人，增加幅度約3.9%。為便利中國觀剛客來台旅遊，移民署自3年前開始就推出速件處理機制，若中國民眾於當日中午12點前提出申請，繳交速件處理費3百元並應備文件，當日即可取證。