前閣揆點出「鈔票換選票」 黨產會委員：不就在講不當黨產

2018-07-21 12:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長劉兆玄以「上官鼎」之名，推出科幻小說新作《阿飄》，他以「前閣揆」經歷，揭露了台灣政治黑暗面，並點出台灣民主政治面臨最大問題是「選票換鈔票，鈔票換選票」；對此，黨產會委員表示，「鈔票換選票」不就在講不當黨產，不當黨產讓民主政治蒙羞，應速歸還國家。

劉兆玄最新力作《阿飄》小說，描述怵目驚心的政壇黑幕，從官商勾結到台美軍購內幕，及血淋淋的金權遊戲，藉由「阿飄」點出台灣、美國民主政治目前面臨的最大問題，即「選票換鈔票，鈔票換選票」。

黨產會委員指出，國民黨在1949年以前，早在中國「國庫通黨庫」，據1946年國防最高委員會秘書處檔案，國民黨中央執行委員會秘書處在4月10日發函向政府要了5億元。

文件載明，「查各省市黨部主任委員傅作義等簽決改進，今復黨務意見請撥特別活動費一案，經奉 總裁批示活動費可准發給...」；最後，國府撥款5億元特別活動費給國民黨。

委員批評，國民政府撥遷來台後，國民黨接收屬於國產的日產變成黨產，更經營中影、中廣、瓦斯公司等數十家黨營事業賺錢，有辦法「鈔票換選票」靠得是坐擁不當黨產，婦聯會勞軍捐被拿去捐給政治人物，要改善體制就是要解決不當黨產問題。