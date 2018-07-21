丁守中批文化部是文革部 姚文智反擊：緊抱黨國威權遺毒

2018-07-21 12:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕中正紀念堂蔣介石銅像遭獨派青年潑漆，國民黨台北市長參選人丁守中昨日批蔡政府縱容，今早丁守中前往向蔣介石銅像致意時，諷刺文化部可以改名為文革部。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今日受訪時反批，丁守中緊抱黨國威權的遺毒不放，利用黨國威權的利益擷取政治資源，他希望轉型正義加速腳步進行，趕快處理威權的遺緒，讓台灣真正落實民主自由，發揮創造力。

姚文智今早前往參訪北市士林區彎腰農夫市集，在場媒體問到丁批評文化部一事，姚文智直言，丁守中這種保守勢力，把許多舊的威權遺緒緊咬不放，就像國民黨八德大樓明明丁說是競選辦公室，昨天卻否認，就是捨不得割掉不當黨產。

姚文智說，促轉條例既然通過，威權遺緒的改革應該要加快腳步，話到此刻，姚再批丁利用威權遺緒開記者會指控，只是證明丁守中緊抱個黨國威權的遺毒不放，用黨國威權利益在土地上擷取政治資源。

他諷刺地說，一個政治學教授（指丁）準備選台北市長準備20年時間，還冒出反動言論，這更證明要把國民黨掃到歷史灰燼，趕快處理掉威權遺毒。

姚文智強調，威權的圖騰遺緒應趕快處理，讓它過去，邁開腳步在民主自由的國家發揮創造力，不要再糾纏這些事，他也不同意潑漆行為，希望有能力的人加快腳步處理，不要再有混淆視聽扭曲歷史的事情，阻礙進步。