宜蘭縣藍天志工團成立 吳敦義痛批蔡政府失能

2018-07-21 12:03

［記者游明金／宜蘭報導］國民黨主席吳敦義今天上午出席「宜蘭縣藍天志工團」成立大會，為國民黨提名宜縣長參選人林姿妙站台，並砲火全開抨擊蔡英文政府執政失能，能源、兩岸、外交政策、年金改革等，搞得怨聲載道；年底選舉，國民黨只要勝選多贏幾個縣市，2020中央就能重返執政。

國民黨主席吳敦義是全國藍天志工團總團長、夫人蔡令怡是輔導委員會召集人，今天連袂出席在宜蘭市農會舉辦的「宜蘭縣藍天志工團」成立大會。吳敦義回顧蔣經國年代，推出十大建設讓台灣成為亞洲四小龍之首，經濟成長率曾達13％，他擔任行政院長時，經濟成長率是10.63％，是40年第二次達到兩位數成長率。

隨後，吳話峰一轉全力抨擊蔡英文「用愛發電」是騙人的，不要核電卻要火力發電，讓人民用肺、用腎發電，台灣山不清水不秀，深澳火力電廠如果設立，對宜蘭、基隆與雙北會造成嚴重傷害，蔡的能源政策要好好檢討。

吳敦義也抨擊蔡的兩岸政策，他指出，兩岸現在是已讀不回，中客中生減少，外交也連連失利，馬政府執政時期，免簽國家從54個成長至164個，馬政府只減少1個邦交國甘比亞，那是因為甘國獅子大開口，要求3000萬美元援助，政府不同意才斷交，只有國民黨重返執政，問題才能改善。

吳敦義也批評年金改革委員會是違憲違法、違章建築，他說，政府4大基金總資金在4兆以上，但投報率僅有0.5％，甚至曾到負的0.2％，看看新加坡淡馬錫主權基金投報率都在10％以上，台灣4大基金不要說10％，如果能達到5％，1年就是2000億，不用苛刻軍公教警消勞的福利與尊嚴；吳敦義建議政府，4大基金可否考慮委託國外機構操盤，如果法律有限制那就修改。