柯P合體吳鳳、深夜發「宵夜文」 網友卻留言反映這件事...

2018-07-21 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲20日深夜在臉書PO出「宵夜文」，公佈日前和藝人吳鳳合作所拍攝的「2018台北夜市打牙祭」影片，截至21日上午11點半，點閱數已突破36萬人次，也吸引許多網友留言，卻有不少網友留言「台北市發生的虐貓事件」，希望市長能公開連續嫌犯資訊與照片。

柯文哲在臉書表示，「我對美食沒什麼研究，反正就是蛋白質、醣類、脂肪的組合」，常常還來不及搞清楚東西是什麼就吃光了。雖然如此，讓台北市各大觀光夜市「再升級」，「建立一個真正具有國際水準的美食文化，是我的任務之一」。

柯文哲說，建立食材登錄平台，大家只要在攤商前的招牌掃一下QRCode，就可以查到食材來源，真正從源頭保障食安；為了環保，寧夏夜市也率先響應禁用一次性及美耐皿餐具，改用不銹鋼餐具，添購洗碗機，讓夜市更清潔衛生。而電子支付、悠遊卡支付，也慢慢在夜市普及，買東西不需要再掏零錢，「甚至我們也在大學開設管理課程專業班，讓攤商學習現代化的管理」。

柯文哲也說，「改革夜市讓我來，至於要講夜市美食多好吃，找我不準，還是找上次跟我一起吃50塊便當，還能吃得很美味的吳鳳，比較專業！」許多網友也在影片下方留言，「其實...請學姐來跟吳鳳拍這集，瀏覽數可能會更高喔」、「宵夜文很過份」、「看完都餓了」、「請市長不要半夜發宵夜文，謝謝，會被公幹，餓了」。

但也有不少網友留言，台北市八德路多處發生虐貓事件，希望柯文哲能處理，「台北市八德路三段12巷、158巷、延吉街30巷、光復南路22-32巷，貓咪受虐事件頻傳，已經連續出現19隻傷貓，兇手在暗、良善民眾與貓咪在明處，加深市民恐懼，也擔憂嫌犯會四處流竄做出傷人、傷貓之事，請強烈建議，務必公開連續嫌犯資訊與照片，以確保他人與各區域貓咪的安全」。