「新竹300博覽會」開幕 蔡英文大讚林智堅

2018-07-21 11:37

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府籌備已久的「新竹300博覽會」今天盛大開幕，邀來總統蔡英文擔任嘉賓，她除大讚市長林智堅對施政的用心，更指新竹300博覽會的重要性，在於讓民眾更認識新竹的歷史、在地特色、產業變遷及未來願景，她要推薦給全台灣的民眾一起來參觀。

市府21日到29日在新竹文創館舉辦「新竹300博覽會」，設有「光輝城市」、「酷暖城市」、「自造城市」、「不老城市」、「漫遊城市」與「超萌城市」6大展區，共有百件展品，藉此展現新竹的過去、現在和未來，還有70餘家新竹名店共同進駐的「新竹好物館」，一連9天將帶給民眾難忘的城市探索體驗。

市府文化局博物館科長許素銀指出，「光輝城市」透過不規則的拼貼電視牆動畫述說竹市的城市特色；「酷暖城市」呈現都市農園、友善環境和友善分享的概念；「自造城市」可以體驗人工智慧和打造專屬夢想城市；「不老城市」藉由4座觸控牆與4條長軸多媒體，細數新竹3百年的人文歷史；「漫遊城市」透過3D動畫影片說明以大車站計畫為核心的城市規劃；「超萌城市」則從孩童、青年，甚至毛小孩們一視「同萌」大小朋友。

蔡英文今天一到博覽會場，就在立委柯建銘、林智堅與市府各局處首長陪同下參觀各項展區，了解新竹市的歷史與重大開發。

蔡英文指出，林智堅帶領的市府團隊從不受過去的框架限制，凡是對新竹好的，就會全力以赴去做，這次林智堅籌辦新竹300博覽會，為的是找回新竹人的認同、光榮和幸福感，這是民眾認識新竹最好的機會。

蔡英文說，她這兩年到竹市好多次，包括參訪隆恩圳的改造、棒球場工程計畫、大車站跟輕軌計畫等，每一項都是新竹的大改變、大進步。

林智堅指出，竹市擁有「高所得、高學歷、高出生率」和平均年齡最低的「3高1低」城市DNA，更連續蟬聯全國最幸福城市，是「小而視野遠大的城市」，他有感「在園區工作的朋友說自己是園區人、在清交念書的人說自己是清交人」，希望透過深度的人文教育、趣味的互動科技，讓不同背景的民眾「從他鄉變故鄉」，找回對城市的認同感。