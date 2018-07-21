男女柯P見面 蔣月惠對柯文哲「覺得很失望」

2018-07-21 11:16

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午出席「北投割稻趣」活動，不僅有國民黨台北市長參選人丁守中同場較勁，連近日聲名大噪的屏東縣議員蔣月惠都突然現身，就為了見柯文哲一面，2人最後僅握手合照。自稱「女柯P」的蔣月惠事後受訪，先稱讚柯文哲率真，隨後又說，實際見面後對柯文哲很失望，「覺得他也是一個為了個人的政治前途被擺佈的人。」

柯文哲上午受訪，被問及蔣月惠即將到場，柯先訝異反問：「阿？她要來這裡？」隨後只是是笑著說：「好啦，好啦」，無意再多談。但媒體追問蔣月惠又稱「南部的女柯P」，是否認為兩人有相似之處？柯文哲回應，他也不曉得，老實講，他並不認識蔣月惠。

蔣月惠隨後現身，一來就對著柯文哲說「可以跟你擁抱嗎？我愛你。」柯先是反問「怎麼會拿著這個（拐杖）？」蔣不放棄再次要求擁抱，柯文哲才求饒說「不要啦。」最後2人緊握手、合照，柯文哲就因「北投割稻趣」活動的行程安排先離場，蔣月惠則留在現場接受媒體訪問。

蔣月惠說，她來台北接通告，因為今天早上沒有行程，又有人問她要不要來看柯文哲，就想說「好啊，她是南境之國的女柯P，飛向北方的男柯P。」蔣月惠還稱讚，她覺得柯文哲不像一般政治人物，很敢表達真實內在的自己，比如情緒上想生氣就生氣，因此覺得2人很像。

蔣月惠接著再次抱怨，日前為了屏東市公勇路牴觸戶，與屏東女警拉扯時，遭警方執法過當的過程。受訪過程中，蔣月惠再次談回柯文哲，她又改口說，她本來以為柯文哲是很可以開玩笑、可以很親近的人，可是今天實際見到柯文哲，覺得柯也是一個為了個人的政治前途，被擺佈的人，「覺得很失望。」

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