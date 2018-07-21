新莊進步靠蘇貞昌？ 侯友宜：進步發展都在這幾年

2018-07-21 11:23

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天參加汐止玉泉宮賞荷活動，媒體詢問，昨天行政院長賴清德稱讚新莊進步很多，是前行政院長蘇貞昌的作為。對此，侯友宜說，新莊的進步與發展都是在這幾年，不管是捷運、運動中心、托育托老中心等，都是這幾年改變最多，「這些在老縣長任內都沒有。」

對於昨天蘇貞昌指去年中央給新北市政府7億元照經費，結果錢還用不完，退回去3億多元，沒有執行效率。侯友宜今天反駁說，新北市不管是托老或關懷據點等政策，都是全台灣做得最好的城市，中央挹注資源下來的時間點還有執行的方式，沒有和地方做好溝通，造成很多經費下來卻是沒有辦法執行的，「之前的溝通是很重要的，不要讓地方無法執行。」

侯友宜強調，10多年來新北市經歷周錫瑋、朱立倫時代，已經完全脫胎換骨，「以前有三環三線、公共托育、運動中心嗎？」他會抱持一棒接一棒做好的精神，才是團結往前走的路。

另外，昨天有學生到中正紀念堂向蔣介石銅像潑漆，平面週刊報導，除了轉型正義，也要檢討加害者體系，像候友宜是當年執行政策的「小螺絲」。對此，侯友宜說，他這輩子用雙手抓過無數重大罪犯，不分藍綠顏色，只問是非，台灣需要團結不是對立，認真打拚讓民眾過好生活。

侯友宜今天一到玉泉宮會場，就受到婆婆媽媽們的熱情迎接，眾人高呼侯友宜我愛你、凍蒜聲不絕，侯友宜說，擔任7年多副市長以來，汐止已經有星光橋、社后橋、新長安橋及國民運動中心、樟樹實驗中學等建設，未來還要讓民生汐止線通行，讓新北市更進步，台灣大團結。

媒體詢問侯友宜，昨天怎麼沒跟國民黨主席吳敦義同台，侯友宜說，不知道他要來，也是配合主辦單位安排。至於文化大學宿舍案後續，侯友宜說：「還是一句話，該怎麼辦就怎麼辦。」侯友宜也稱讚屏東縣議員蔣月惠，認真務實不講空話去關懷弱勢，「我很感動敬佩。」