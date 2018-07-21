獨家》嚴查婦聯會小金庫 追出龐大「分錢俱樂部」

行政院黨產會約談婦聯會3名職員，證實保管會為「蔣宋美齡小金庫」。圖為婦聯會美齡樓。（資料照）

2018-07-21 11:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為追婦聯會「獨立帳房」保管會內勞軍捐金流，行政院黨產會近期已約談婦聯會3名職員，證實保管會為「蔣宋美齡小金庫」，更在搜回的勞軍捐分配機密文件首度發現，勞軍捐款項透過國民黨分配後，「不樂之捐」流向警總、救國團、振興醫院、華興育幼院等附隨單位，形成龐大分錢俱樂部。

保管會為「蔣宋美齡小金庫」 數百億金流成謎

據了解，保管會一筆30億元鉅款在前主委辜嚴倬雲任內不知去向，黨產會7月12日約談保管會唯一職員吳秀貞，她聲稱錢可能是匯給婦聯會，但卻提不出任何證明，由於辜嚴滯美未歸，30億元流向至今成謎。

7月18日，黨產會再約談會計室主任王麗珠、退休會計室主任蘇稚敏二人，獲知保管會位階比婦聯會更大，長年為「蔣宋美齡小金庫」，辜嚴倬雲接班後，保管會數百億元僅少數高層能動用，連資深常委陳幸也不知錢拿去哪，更遑論婦聯會基層員工。

婦聯會擅長「錢滾錢」 滾出300多億

黨產會高層表示，根據勞軍捐電磁紀錄，1990年勞軍捐結餘款192億元，2005年卻暴增為349億元，調查後研判婦聯會擅長「錢滾錢」，以前靠著8％至10％以上高利率，「滾出300多億元！」

此外，黨產會在1976年「進出口業外匯附勸勞軍捐款協調小組第34次會議」機密文件發現，由國民黨社工會主持的分配會議，連特務機關警總政戰部、國防部總戰部、婦聯會、軍友社都參與分錢。

在1974年收到2.6億餘元勞軍捐中，婦聯會拿到的文康勞軍、環島勞軍、興建軍眷住宅等經費，總數破8000萬多元，至於蔣宋美齡創辦的華興育幼院、振興復健醫學中心各分配到600萬元，軍友社獲1000萬元勞軍經費，更撥11萬元給軍方慶祝蔣經國「總統華誕」。

國民黨、救國團、警總...都拿過勞軍捐

「每年超徵，還快樂分錢！」黨產會委員痛批，勞軍捐進了國民黨、情治機關、婦聯會、軍友社、救國團口袋，尤其救國團當天沒派人參加會議，由旗下幼獅文化事業公司董事長胡軌發函，要求撥58萬5000元訂購「幼獅文藝」、「幼獅月刊」給軍中。

胡軌在同志函中寫道，「本公司秉承政策指示，發行戰鬥文藝性刊物『幼獅文藝』及學術思想性刊物『幼獅月刊』兩刊皆已有20年以上之歷史，由於主旨正確，內容豐富，甚受青年歡迎。」

委員指出，拿勞軍捐採購救國團的出版品給軍中閱讀，「錢進了救國團」，機密文件證明昔日救國團強迫銷售出版品，不僅在校園，更在軍中，救國團開的幼獅公司，都將一併調查。

另外，委員也批評，國民黨社工會要求撥37萬8000萬元訂黨內出版的「自由青年」，這不是特權推銷，什麼才是特權推銷。

黨產會委員表示，在國民黨主導分配下，連警總特務機關也分到勞軍捐的錢，這是台灣近代史研究的新發現，而且不僅婦聯會有拿到，華興育幼院、振興復建醫院早年都是用勞軍捐的錢，這是附隨組織最好的證明。