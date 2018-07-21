蔣月惠3.3萬通告費全捐 網友喊「議員你讓我太生氣」

蔣月惠20日上台北參加多個媒體通告，並將33250元的通告費全數捐出。（資料照）

2018-07-21 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕因咬女警事件爆紅的屏東縣議員蔣月惠，昨（20日）搭車上台北參加多個媒體專訪，總共獲得33250元通告費，她則宣布要全數捐出。有網友心疼地留言「蔣議員，你讓我太生氣了」，直言蔣月惠是政壇裡的一股清流，並附上自己捐款明細強調，「生平頭一回的轉帳捐款也給你了」。

蔣月惠20日凌晨搭乘統聯客運從屏東北上台北，為的就是能趕上上午的錄影，而不搭高鐵的原因，蔣月惠則解釋，搭客運比較便宜，一趟車資能省近千元，「這樣就可吃5到7天的飯了」。

蔣月惠今天凌晨也在臉書粉絲團PO文，感謝多家媒體邀請她上節目，總共獲得33250元的通告費，表示要全數捐出協助羅騰園社會邊緣人，「月惠感恩您！」

不少網友也在粉絲團留言，「台灣需要更多像妳的議員」、「台灣有妳而更美好」、「蔣議員，您真是活菩薩，超強的意志力行動力」、「如果這世界上有神佛，您就是位活菩薩，感謝您為弱勢團體發聲及伸出援手幫助他們」。

還有網友很直白地說，「蔣議員，你讓我太生氣了！」但立刻在下方附上自己捐款明細，強調「我活到現在最痛恨政治人物，但是我生平頭一回的轉帳捐款也給你了。太生氣了，為何在一堆的垃圾壇裡面能出一股清流出來呢？必須捐，必須捐。」其他網友也紛紛貼出捐款明細，直言說要支持一股清流的力量，也有人說看到新聞就立刻跑去捐款。