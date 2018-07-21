阿扁錄影賀北社社慶 籲百萬「阿扁們」年底站出來

2018-07-21 08:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣北社7月20日舉行17週年感恩餐會。新勇哥物語今表示，雖然法務部長不再姓邱，阿扁仍然無法親自與會，改以錄影談話祝賀北社；阿扁另透過勇哥物語向「阿扁們」喊話，年底地方大選要「百萬阿扁們站出來」﹗

勇弟指出，台灣第一社、台灣北社7月20日舉行17週年感恩餐會，雖然部長不再姓邱，阿扁仍無法親自與會，改以錄影談話代替，阿扁深表歉意，也期盼明年此時可坐上前面這個位子，和諸位社友先進歡度台灣北社生日快樂！

勇哥說明，北社成立在2001年6月16日，也就是台灣文化協會80週年時，17年來北社在創社社長吳樹民帶領下，歷經陳昭姿、張葉森等多位前社長苦心造詣，現任社長李川信接棒拚搏，無疑地已成台灣第一社，是本土社團龍頭老大。

阿扁在影音談話特別肯定台灣北社長期以來在堅守台灣價值，發皇台灣精神，追求正名制憲、公投入聯的政治信仰，終極目標讓台灣成為新而獨立的國家，所作的努力與貢獻！

勇弟透露，阿扁也特別感謝北社前社長陳昭姿、張葉森在阿扁落難期間，不離不棄陪伴身邊，旁聽開庭，紀錄審判，探監守夜，祝禱祈福，尢其是籌組民間醫療團隊照護阿扁的身心靈，賜給阿扁智慧與勇氣，恩同再造，無以回報，只能用剩餘生命再奉獻給台灣，我們的國家。

勇弟順勢問勇哥，你覺得台灣北社都是阿扁們嗎？

勇哥認為那倒未必，縱使是民進黨員也不一定支持民進黨所提名公職候選人，即使綠營人士，也有支持藍營的候選人﹔扁聯會是挺扁民眾所組成的社團，但也只是阿扁們的一部分，更多阿扁們並未參加扁聯會，縱使加入扁聯會，真心廷扁的程度與深度，容有一些不同，這些都是民主多元國度的正常現象，沒什麼好大驚小怪的！

勇弟好奇，全國阿扁們究竟有多少人？會像有人說的只是一小撮人嗎？

勇哥評估，多少也說不上來，不過有民調說願意支持阿扁所推薦的縣市議員的約有15%，如果打折再打折，應該也有5%吧？！這樣就有100萬人。

2000年總統大選最後一個禮拜大型造勢晚會，阿扁喊出「百萬人民站出來」。阿扁要拜託阿扁們，年底地方大選也要「百萬阿扁們站出來」！

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