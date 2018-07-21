質疑黨產釋憲案為國民黨宣傳 陳師孟檢舉仉桂美、劉德勳

2018-07-21 08:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟日前赴加拿大出席「加拿大台灣同鄉會」及「美西台灣人夏令會」合辦年會並發表演說，卻被質疑違反「監委自律規範」；陳師孟昨也依據同一規定，向監院紀律委員會檢舉監委仉桂美、劉德勳針對「不當黨產條例」釋憲案，唱和國民黨政治主張，要求監院議處。

陳師孟表示，仉桂美、劉德勳當初在釋憲案中所引述的理由，都是國民黨對黨產的主張，包括法不溯及既往原則、誠信原則、比例原則等，而釋憲案去年3月14日院會通過後，即上網公告周知，疑有宣傳效果。根據「監委自律規範」第2條規定，監委不得為政黨或其他政治團體宣傳其政治主張。

監院紀律委員會現任7人都是馬政府提名的「舊監委」，下月改組後，將改由副院長孫大川擔任召集人，除院長外的另27名監委都是當然成員。陳師孟說，「馬系監委如要『對付』我，很快就會開紀律委會駁回檢舉案」，但如果慎重討論，讓此案成立，依照紀律規範，仉桂美、劉德勳可被處以警告、口頭或書面於院會道歉、委請監委依法提案彈劾等處份。

記者昨去電仉桂美、劉德勳並留言，兩人皆未回電。監院秘書長傅孟融表示，對於陳的檢舉案，將依程序提到紀律委員會，並根據會議討論結果處理。

不過，陳師孟強調，他的真正目的其實不在檢舉，而是促成監院修改自律規範，他認為，監委為廣義的從政人員，自有素來的政治主張或意識形態，對各種公共議題也有主觀認同或傾向，這是民主憲法保障思想、言論、行動與表達自由的人權，「去參加台灣同鄉會，竟可以變成宣傳期政治理念。」

陳師孟指出，為免扼殺個人政治理念，應避免的是監委「假公濟私」，因此他提案修法，監委不得利用公共資源或設施、或動用公權力，而為特定政黨或政治團體宣傳造勢」，不過，馬系監委卻說監委應採取高標準，「難道有政治立場與理念，標準就會降低，政治白癡的道德就比較高？」