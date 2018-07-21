蔣月惠台北一日遊 3.3萬元通告費全捐了

2018-07-21 00:25

〔記者侯承旭／屏東報導〕因為抗議拆屋而爆紅的屏東縣議員蔣月惠，20日北上台北參加多個政論節目，總計獲得3.3萬元通告費，她宣布全捐了。

蔣月惠20日凌晨3點5分搭乘統聯客運從屏東北上台北，展開一整天的媒體專訪與政論節目，21日凌晨她在臉書公布，感謝各媒體邀請，通告費總共募得3萬3250元，要協助羅騰園社會邊緣人。

蔣月惠才剛貼文，2分鐘內就有數百人按讚，網友留言紛紛說「議員加油」、「議員辛苦了」、「台灣需要更多像妳的議員」、「台灣有妳而更美好」。