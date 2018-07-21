跑通告不忘向縣長喊話 蔣月惠：不強拆就給你一票

2018-07-21 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠近日因支持反迫遷住戶及咬傷女警等事件引發外界關注，她週五在接受媒體訪問時指出，之前之所以選擇咬傷女警，除了是因「被欺負到了極點」，也坦言當下有想到童年的家庭暴力回憶。她也不忘向縣長潘孟安喊話，呼籲潘別強拆公勇路民宅，並稱「給我一份公文，11月24日就會投他一票。」

蔣月惠日前因公勇路拓寬民宅拆除作業，咬傷女警後引發外界批評，但隨著部分時事評論人士及網友分享蔣月惠的過往事蹟，外界對蔣的觀感也由黑轉紅。據《蘋果日報》報導，蔣月惠被問為何咬傷女警時表示，是因為「被欺負到了極點」，並指當下想起過去的童年回憶，稱小時候自己在言語暴力的家庭中成長，加上家裡重男輕女，自己常是家裡的「代罪羔羊」，總是被處罰。蔣還說，即使當時是男警，她也可能會「動口」。不過她也坦言自己的脾氣不好，並指「未來若有欺負我的人，累積到一個程度，還是會像這次咬警案一樣。」

對於被問到這次的是否「小蝦米打贏大鯨魚（指對屏東縣府）」，蔣月惠先是反問「我有打敗他們了嗎？」並指「不要再給我司法行政訴訟，不准強拆公勇路」，以及向潘孟安喊話「潘縣長，你要給我一個公文，不要強拆公勇路，11月24日我一定會投票給你。」至於下一步規劃，蔣月惠則說自己喜歡當議員，因為可以幫民眾說話，回屏東後還是會繼續質詢，「該怎麼做就怎麼做。」

蔣月惠也提到，週五北上跑通告，賺到的錢都會給羅騰園的孩子當生活費，並指這筆錢可以讓她一個禮拜不用去外面風吹日曬雨淋，她也指出自己一個月開銷40萬，並坦言自己如果能夠收支平衡，也不願意站在街頭，因為又冷又熱又渴。關於羅騰園她也提到，因為還沒被立案，會被人詬病，「但我不喜歡體制內的制度，喜歡是以家人相處的方式」。

對於一夕爆紅，蔣月惠則說是「天上掉下來的驚訝」，並不忘感謝媒體免費幫忙打廣告，並指自己在咬女警手後遭到許多攻擊，一度心情非常消極，不過後來感受到外界給予的正面安撫，在感謝之餘也直呼「我復活了」。