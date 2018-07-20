你來我往！賴清德拉抬蘇貞昌 侯友宜隨後「謝謝賴揆肯定」

2018-07-20 22:03

〔記者葉冠妤／新北報導〕國際獅子會300B1區今晚在新莊頤品飯店舉行總監交接典禮，國民黨主席吳敦義、行政院長賴清德、民進黨新北市長參選人蘇貞昌、國民黨新北市長參選人侯友宜先後到場，其中，賴、蘇一起現身，賴清德致詞時更替蘇貞昌拉票，大讚老縣長的諸多政績，讓新莊變得進步，「選會做事的人，最要緊。」不過，間隔15分鐘後上台的侯友宜，卻大吃賴清德豆腐，感謝賴清德給予的肯定與鼓勵。

賴清德說，今天他一路到新莊，感觸很深，與他學生時期對新莊的印象完全不同，他細數過去大漢溪畔堆滿垃圾山，塔寮坑溪每逢颱風必淹，新莊交通也不便利，但這些情況現在都已經改善。

賴清德雖然強調自己只是有感而發，「我今天不是要來跟大家拉票喔，我今天如果用我們的感情跟大家拉票，那真的太廉價了」。但話鋒一轉又提到，政治人物可以為地方做那麼多的事情，政治人物也可以推動地方繁榮進步，「只要選對人，一定可以。」

接著賴清德說，前面所述的改變，都是蘇貞昌主導，要求現場獅子會友們給蘇貞昌熱烈掌聲。他還說，前後兩任的獅子會總監都會做事，蘇貞昌也會做事，選會做事的人，最要緊。

刻意錯開入場的侯友宜，則在致詞時大吃賴清德豆腐，他說，謝謝賴清德肯定「新莊變得不一樣」，他在這裡7年多，新莊絕對不一樣，捷運新莊線、機捷都開通了，更重要的是，新莊現在有老縣長（指蘇貞昌）以前沒有的運動中心，有公共托育、托老，甚至很多地方市地重劃不斷在做，帶動都市全新風貌，新北市謝謝大家的鼓勵。

侯友宜還說，就像賴院長說的「要選對的人」，老縣長以前沒有做的，這7年來我們都逐步實現，謝謝賴院長，肯定我們、也支持會做事的人。