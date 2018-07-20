放她暴哭？ 潘孟安曾令屏縣警局長妥善對待蔣月惠

2018-07-20 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣無黨籍議員蔣月惠16日到場聲援被拆除房屋的牴觸戶，咬傷女警隔日捧花至警局致歉，未獲警方處理因而暴哭在網路上走紅，她過去的事蹟均被找出討論，但縣長潘孟安第一時間知悉此事，就交辦警方應妥善處理，但新警局長葉明潭僅派出公關室主任處理，導致蔣月惠暴哭，才能事態延燒。

根據《鏡週刊》報導，蔣月惠18日捧花、拄拐杖至屏東縣警察局公開向被自己咬傷女警道歉，潘孟安得知蔣有此動作後，就傳令要新局長葉明潭以禮貌接待，不料最後僅有公關室主任黃榮山向蔣說明女警不在，就放著蔣在大廳不知所措，讓其心生委屈放聲大哭。

根據《聯合》報導，屏東縣警察局今（20）日針對此事表示，當時警方係向想道歉的蔣月惠表明「走錯地方」，因受傷女警並非在縣警局服勤，且蔣暴哭得太快，但警方絕對沒有落井下石之意，且受傷女警表示願意接受蔣議員道歉，但其涉嫌妨害公務仍須公事公辦。

蔣月惠因咬傷女警、暴哭道歉事件爆紅，網友起底蔣月惠「不黑不貪」的背景，現在連他在街頭替弱勢團體拉小提琴募款的影片都被網友找出，甚至在競選時就在拉琴，當選議員後致力於幫助肢體殘障服務協會羅騰園，曾自曝會選議員就是為了拿到一票30元的補助款，當議員後拿到的近7萬月薪，扣除勞健保、4千自用，其餘6萬全都投入到羅騰園中。

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蔣月惠拉小提琴街頭義賣募款

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