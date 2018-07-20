產銷失衡就切腹？ 林聰賢：與陳吉仲口語表達比較鄉土

農委會主委林聰賢與農糧署長胡忠一到洲際棒球場送香蕉行銷農產品。（記者蔡淑媛攝）

2018-07-20 20:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農委會主委林聰賢今晚到洲際棒球場為職棒開球、送香蕉，對於「切腹說」，他重申是對農業產銷失衡惡性循環，「花錢做大家又不滿意」，才會私下說，「再做不好，明年揪一揪切腹，才有交代！」不是真的要揪去切腹，「不要誤會！」

過去沒跟上時代 現在環節要扣好

林聰賢強調，切腹說是私底下對於農產品與農民福利全心投入努力，與副主委陳吉仲口語表達比較鄉土，用心情分享，不是真得要切腹。他也坦言，過去生產端很少與食品加工業對話，現在不要在過剩時才推給人家，「過去沒跟上時代，現在環節要扣好」，也呼籲國人多捧場吃夏季盛產水果。

運動行銷再擴大 要進軍東京奧運

林聰賢與新任農糧署署長胡忠一到中信兄弟與統一7-ELEVEN比賽現場，出席「看職棒挺香蕉．蕉個新朋友」活動，林聰賢說，過去與運動結合行銷產品，只有馬拉松，未來將深入棒球，並且進軍東京奧運。

胡忠一說，農產品行銷過去只有香蕉，現在盛產火龍果、芒果、鳳梨等也都要推銷到全世界，除了生鮮，也會增加保健品、加工品等，提升競爭力與收益。

生產緊扣加工業 產量低時收入穩

林香聰賢也補充說，台灣6到9月水果品項最多，原本春蕉與夏蕉有半個月落差，今年氣候炎熱，集中生產，未來希望生產時能加工，在產量低檔時，農民也能得到穩定收益。