洋蔥、紅豆收購價大跌 陳吉仲下屏東「救價」

2018-07-20 20:13

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年洋蔥和紅豆產地收購價都大跌，農委會農糧署上週五拍板種植登記新方案，副主委陳吉仲今特地南下屏東縣政府，就新方案和當地農會和農民團體對談。

國內洋蔥一袋15公斤產地收購價自去年約250元，今年豐收跌至不到150元；國產紅豆每台斤收購價也自去年平均48元跌至今年36元。

農糧署副署長蘇茂祥指出，農糧署推出新方案，辦理洋蔥登記種植的農民即可領取每公頃2萬5000元的對地綠色環境給付，如果另外取得產銷履歷、有機或友善環境耕作認證，農糧署還會協助和農民團體契作，以每公斤高於市價3至5元收購並協助銷售。

目前國內洋蔥種植面積約1300公頃，其中屏東縣約佔一半、其他分布於彰化、雲林以及高雄等縣市。而目前取得產銷履歷、有機或友善環境耕作的面積加總僅約佔一成。蘇茂祥表示，希望輔導農民擴大有機友善的種植面積，目標再增加一成，達到兩成以上。

洋蔥收成後需以低溫冷藏保存，農委會也將協助農民團體擴充低溫冷藏設備，包括恆春和車城農會已提出200多坪冷藏庫的需求。

紅豆的部分，蘇茂祥說，明年2月防檢局將禁用巴拉刈，而因為紅豆有薊馬的危害，要有機或友善環境耕作難度較高，因此農糧署鼓勵農民申請產銷履歷，只要不使用巴拉刈等落葉劑，每公頃就發給1萬元的獎勵金，並鼓勵產地農會跟農民契作，發展集團產區，農會契作面積達20公頃以上，農委會每公頃再補助5000元給農會，作為協助農民做農藥殘留檢驗的把關和產品行銷的費用。

蘇茂祥指出，農民申請紅豆產銷履歷，驗證費用由農委會補助3分之2、地方政府補助其餘3分之1，另外農委會也補助農會協助農民進行產銷履歷資料的登打，希望能藉此將目前僅321公頃的產銷履歷紅豆面積增至1200公頃。目前全國紅豆種植面積6500公頃，其中7成5集中在屏東，兩成多在高雄。

蘇茂祥說，新方案都要農民進行種植登記才領得到相關福利補貼，包括農會、公所以及地方政府都要配合，新方案特別強調國內農產品的安全和品質，力求與進口農產品進行市場區隔。

洋蔥和紅豆都是每年的9、10月開始種植，隔年2、3月收成，今年農糧署特別趕在種植前推出新方案，鼓勵農民辦理種植登記，並和農民團體契作，希望能讓農民收入獲得保障。