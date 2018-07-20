「青年獨派228潑漆行動」成員出庭 重申威權象徵應移除

「青年獨派228潑漆行動」成員們在桃園地方法院前拉白布條闡述理念。（記者周敏鴻攝）

2018-07-20 19:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕慈湖陵寢潑漆案，「青年獨派228潑漆行動」10名成員涉及公然侮辱墳墓等罪嫌，被桃園地檢署起訴，其中，羅宜等8人今天赴桃園地方法院開庭時，還遭人噴黃漆攻擊。羅宜等人在庭上主張，桃園地方法院沒有管轄權與審判權，慈湖陵寢是威權象徵，必須被移除，不應屬刑法保護範圍；而陵寢與墳墓性質不同，檢方起訴的構成要件根本都不足夠。

2月28日上午10點多，「青年獨派228潑漆行動」成員到桃園市慈湖陵寢，向蔣介石靈櫬潑灑紅漆，還拉起「清除支那威權、建立台灣共和」布條呼口號。事後桃園地檢署依公然侮辱墳墓和公眾紀念處所、毀損罪起訴羅宜等10人，其中，楊侒橙因拉扯陵寢管理人員，另涉妨害公務罪嫌。

羅宜等人出庭時，律師團依「台灣主權未定論」，主張桃園地方法院沒有管轄權與審判權。對於檢方起訴他們的罪嫌，成員們與律師團也逐一駁斥，例如，他們認為蔣介石靈櫬與陵寢都是威權的象徵，必須被移除，而應該被移除的事物，就不該受到刑法毀損罪嫌的保護。

另外，他們還認為陵寢不是墳墓、更不是公眾紀念處所，檢方起訴他們的構成要件根本不足，周維理還說，獨裁者的遺址本身就不美觀，沒有破壞美觀的問題，而成員們潑灑上的紅漆，對他而言是「創作的藝術」，才是一種美。

至於楊侒橙涉嫌妨害公務的部分，他們認為，陵寢是帝王威權的象徵，根本不該存在、更不該算是公務部門，所以，她與管理人員拉扯，當然不該被視為妨害公務。

桃園地方法院審判長許自瑋考量有2名被告未到庭，且有許多仍待調查的證據，諭令合議庭評議後擇日再開庭。

而今天開庭前，「青年獨派228潑漆行動」成員們還先到台北市自由廣場潑紅漆，其中2人被捕後，其餘8人下午1點多抵達桃園地方法院，在法院前拉起布條闡述理念時，埋伏在人群中的統派陳姓、胡姓男子，朝羅宜的頭、手噴黃漆，警方已依公然侮辱、傷害等罪嫌將陳男、胡男送辦。