勞動部將公告開放七休一行業 產業代表反對

2018-07-20 19:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對勞動部7月初公告，將對包含新聞媒體產業在內的另9個行業開放七休一，全國傳播媒體產業工會理事長鄭一平今表示，勞動部的開放「非常離譜」，根本是「人家（資方）要5毛，你給100塊」，全傳媒堅決反對開放媒體業的七休一；台灣汽車客運產業工會代表范光明則說，開放七休一是要把「違法的公司合法化」，「拿駕駛員的生命健康，成就企業主獲利」。

勞動基準法新制3月1日上路，「指定第36條第四項行業」中訂定12個行業能在遇上「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」、「狀況特殊」等4個特殊情形時，免受七休一限制。7月9日勞動部再次預告修正草案，新增開放七休一的9個行業。時代力量立委高潞以用（Kawlo Iyun）今針對勞動部將開放新一波七休一行業舉行公聽會，會中廣邀各方學者、產業界代表，與行政部門進行對談。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，這次預定開放的行業別，內容大致圍繞在2016年公告七休一的三種例外情況；黃維琛強調，「並不是全面性的開放」，主管機關「有把關機制」，過程也經過審慎討論與評估，勞工在許多場合都會有參與的機會，盼能透過更多說明，讓外界對七休一有正面認識。

政大法律系副教授林佳和發言時指出，勞基法第36條第四項（七休一相關法令）是一個法規命令，但「授權目的與範圍都沒有明確規範」，他認為有違憲的疑慮，就算真的要開放，在法制上也有嚴重瑕疵；林佳和說，勞動部應在程序上讓勞資雙方、利害關係人都能充分表達意見，以「聽證程序」取代單純的意見陳述。

時代力量黨團副總召高潞．以用認為，勞資雙方不平等，又有主管機關主導，很難不令人質疑在決定開放七休一行業的整體研商過程中，勞方是否具有實質且平等的否決權。決策如果可以反過來，是由勞方提出需求，比較能夠保障勞工權益。