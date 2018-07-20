陳其邁發表「港灣新經濟」 4年內觀光人次與產值加倍

2018-07-20 22:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長參選人陳其邁今天下午發表「港灣新經濟」，規劃亞灣區的數位內容等5大產業，他預估4年後觀光人次將增加到每年1373萬人，每年經濟產值上看600億元。

陳其邁今天下午偕同立委賴瑞隆、資拓科技董事長黃國俊、建築師趙建銘建築師、野村總研副總陳志仁等人，召開「港灣新經濟」記者會，擘畫亞洲新灣區未來展望。

陳其邁提出亞洲新灣區的五大產業規劃，首先是數位內容產業，他以杜塞道夫媒體港為例，將在亞洲新灣區打造數位內容實驗場域，引入電競、線上遊戲、動漫、視覺模擬、文創娛樂及體感科技進駐，並運用智崴科技在體感技術強項、奇銳科技的數位動畫遊戲，也與日本講談社進行跨業合作，設置各類主題體驗館，4年後可創造每年300億元產值。

其次為郵輪觀光產業，陳其邁認為即將完工的港埠旅運中心，將充分發揮郵輪母港效益，形成南台灣觀光旅遊入口門戶，4年內將現有4條航線增闢至6條，郵輪則由現有82艘次增至122艘次，每年從5.8億增加到18億元經濟產值。

第三項是藝文新經濟，以圍繞亞洲新灣區各藝文區域，包含駁二藝文特區、棧貳庫、哈瑪星鐵道園區，結合地方創生與再造，導入興濱計畫重塑哈瑪星歷史風貌，駁二4年後將達到每年700萬人次觀光人次，可創造143億元產值。

第四項是會展產業，陳其邁強調高雄展覽館是亞洲新灣區第一座指標性建築，未來透過各項國際展覽的舉辦，配合數位內容體感園區發展，預計4年內每年參觀人次將增加到395.5萬人次，創造110億產值。

最後是流行文化產業，陳其邁說，海洋流行音樂中心將於今年底完工，導入高雄流行音樂產業的黃金期，結合流行音樂展示館、海洋文化展覽中心、渡輪碼頭和文創市集。預計吸引每年200萬觀光人次，30億元經濟產值。

陳其邁強調，目前亞洲新灣區的觀光人次每年約717.4萬人次，產值約269.8億元，在中央前瞻計畫支持下，數位內容產業加上體感科技園區，將帶動亞洲新灣區的發展，配合輕軌串連各項重大公共建設，預估4年後觀光人次可望增加到為每年1373.5萬人次，產值可達601億元，創造出高雄的觀光人潮及港灣新經濟。