潘孟安及縣警局臉書被灌爆 拒遷戶發聲：不讓縣府拆房子

公勇路拆遷戶徐氏夫婦不滿縣府作法，表示不會讓縣府拆掉他們的房子。（記者李立法攝）

2018-07-20 18:55

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員蔣月惠咬傷女警風波持續發酵，包括屏東縣長潘孟安及屏東縣警局的臉書，都被同情蔣月惠的網友灌爆，原本不滿拆遷補償金偏低而拒遷住戶，也在這起風波後表示，不會讓縣府拆掉他們的房子！

蔣月惠16日聲援屏東市公勇路拆遷案拒遷戶，一時情緒失控，咬傷維持秩序的女警，遭到外界撻伐。蔣月惠為了向受傷女警表達歉意，18日在家人陪同下前往縣警局，卻疑似「被當空氣」，在大門口嚎啕大哭，畫面經媒體放送後，引發網友同情，進而轉向批評縣府竟然要對常協助弱勢的蔣月惠提告，縣警局冷落登門道歉的議員也不應該。

對於外界的誤解，雖然縣府及縣警局事後提出說明及澄清，但同情蔣月惠的言論仍灌爆潘孟安及縣警局臉書，潘孟安今天下午不得不出面，親上火線回應外界的批評，及說明拆遷案的來龍去脈。

公勇路拆遷案也因這起風波而暫停拆除作業，不同意拆遷的徐姓住戶說，他們認為縣府的補償金偏低，蔣月惠幫他們爭取權益受到外界責難，讓他們過意不去，現在他們要拒絕縣府拆房子。

宣布參選枋寮鄉民代表的「滅頂」行動發起人之一張仁吉，也在臉書發起「昨日大埔，今日屏東，潘孟安踹共」遊行活動，聲援蔣月惠，使得這起道路拓寬拆遷案變得更加複雜。