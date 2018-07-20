司法院讓步了 立委不得遴選最高法院法官

2018-07-20 18:42

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院五月底通過「法官法」草案，決議把終審法院法官人數精簡到21人，全為特任官，由「法官遴選委員會」遴定，交給總統任命，但外界發現草案規定遴選委員會的成員中有兩席立委，質疑「政治干預司法」，司法院為化解疑慮，19日再次修正草案，刪除立委席次，期能盡速通過修法。

司法院指出，未來將把最高法院法官精簡至14人、最高行政法院縮編為7人，執掌終局法律解釋、肩負統一法律見解及引領重要公共議題趨向任務，具有重大憲政意義及社會影響力，地位崇隆，應給予這21人特任官地位保障。

現行制度下，終審法院法官由「法官人事審議委員會」遴定產生，委員包含司法院院長指定具有法官身分者11人，及各級法院法官互選法官代表12人，司法院認為成員皆為司法院及所屬機關人員，無法反映社會多元觀點，正當性不足，決議把遴選終審法院法官的權力交給「法官遴選委員會」。

「法官遴選委員會」現有成員法官6人、考試院代表2人、檢察官1人、律師3人、社會公正人士6人、司法院院長為當然主席，共19人；司法院5月31日院會決議再加入2席立委，以強化民主正當性，未料招致外界批評，直指「政治干預司法」。

司法院原強調立委僅2席，且與其他成員間無關利害關係，不會影響遴選的公正性，但仍無法抵擋質疑聲浪，司法院長許宗力擔心影響修法進度，與各廳處長討論後，於19日的院會中決議刪除立委席次。

此外，「法官遴選委員會」中的6位法官代表，原由司法院院長提名，法官票選，本次決議改成「一、二審法官」與「最高法院與最高行政法院」各自提名、各自票選出3名代表，增進法官群體自治及代表多元性。

至於終審法院法官的特任官條件，本次決議也特別加註「應考量被提名人之法學素養、專業領域、審判經驗、年齡及性別等因素」，希望候選人能具備代表全民的正當性基礎。

另外，司法院強調，為使終審法院法官穩定傳承經驗、呈現多元觀點、並避免同進同出，本次草案除了要求提名及遴選程序須反映社會多元價值、立場外，尚規定司法院院長於提名時（尤其第一次提名時），應注意年齡等因素，經由年齡的平均分布，使屆齡退職人數（滿70歲退職）不會集中於特定單一時期。