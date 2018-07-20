法官汰換制度成效不彰 台灣陪審團協會籲引進「民選法官」

2018-07-20 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕針對「法官評鑑制度」成效不彰，使貪污、恐龍法官仍無法有效汰除，長期關注司法改革的台灣陪審團協會在今天（7月20日）開記者會，呼籲台灣應引進英美行之有年的法官民選制度，定期汰除不良法官。

綜合媒體報導，台灣陪審團協會理事長張靜表示，2012年以前沒有法官淘汰制度，只靠內部的自律約束，結果在2010年爆發了高等法院法官集體收賄案後，2012年法官法正式上路後，其中被寄予厚望的「法官評鑑制度」，實施至今卻成效不彰。

他批評，法官法實施以來，對於法官的懲戒淘汰制度，比以前更加困難，結果讓替執政當局的打手法官、恐龍法官、貪汙法官的數量沒有因此減少。

張靜指出，英國的初任法官是47歲，而美國法官的平均年齡為47歲，以美國的民選法官為例，法學院畢業後約25、26歲，考上律師後也至少要職業10年後才有資格擔任法官；反觀台灣的法官平均年齡是在25至27歲之間，不僅缺乏人生經歷，也可能會因為過於年輕而未累積財富，導致貪汙機率高。

鄭文龍指出，美國在20世紀初就引進民選法官制度，因為美國認為法官須具獨立性，只有彈劾制度仍無法解決，所以透過民選法官來定期淘汰不適任的法官；美國實施百年以來，發現民選法官更貼近民意，「法官權力來自人民，不會像現在有些法官眼睛長在頭頂上、高高在上」。

台灣永社理事長、台灣陪審團協會創會會長鄭文龍表示，法官蔡守訓過去曾參與扁案與馬案，一個是國務機要費，一個是特別費；同類型的案子，扁案判無期徒刑，馬案卻無罪，這種明顯有政治傾向的法官、打手法官的判決乖謬，再加上還曾有法官竟利用上班時間嫖妓，這些都是不適任法官。

他呼籲，台灣應引進「民選法官制度」，才能藉此淘汰不適任的法官，並搭配「法官評鑑制度」以達相輔相成的效果。