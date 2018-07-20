公勇路拆遷案爆爭議 屏東縣長潘孟安出面說明

屏東市公勇路拆遷案連日延燒，屏東縣長潘孟安今天下午出面說明。（記者羅欣貞攝）

2018-07-20 18:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市公勇路拆遷案連日延燒，屏東縣長潘孟安今天（20日）下午親自出面說明，他首先感謝所有關心這件事的人，不管是贊成或反對的人，公共政策可以被拿來探討，但是事實不容扭曲。

屏東縣長潘孟安表示，本來今天早上記者會是由執行單位說明，但看起很多特定、有心人士散播不實謠言，以訛傳訛，為了以正視聽，讓大家更了解來龍去脈，他決定出面說明。

潘孟安表示，公勇路拓寬案是配合屏北鐵路高架化、屏東火車站新建及都市發展需要，自99年辦理變更都市計畫審議，期間歷經21次會議討論及專家學者把關，至104年10月定案，並在106年8月公告拆除；之後縣府展開與住戶的溝通協調，在21戶牴觸戶中，第一時間有14戶同意配合搬遷，其中的11戶因此在先前就完成拆除，剩餘的3個同意戶在他們搬離後，排定7月16日拆除，怎會是強拆呢？

潘孟安表示，當天清晨5點集合相關前置作業，是為了維護交通以及施工安全的準備作業，防止斷水斷電發生危險等，實際拆除時間是上午8點半，執行同意戶的拆除又不是當小偷，不可能在凌晨作業。

另外，在3.47億元的經費中，只有2千7百萬元用在拓寬工，另外的3.2億元全是土地徵收及21戶地上物的補償金，要說的是，徵收補償金原本只有1.8億元，因為聽進住戶陳情心聲，才特別召開地價評議委員會再次審查，追加至3.2億元，不低於該區域平均市價，過程都編制預算書，經縣議會審查通過，公開透明。

潘孟安的臉書今天下午也同步直播他的說明，40分鐘內有7832人次觀看，也湧入近700則留言，許多網友仍不領情，有人留言「蔣月惠議員如果現在宣佈參選屏東縣長可能票數比你還高」、「這位議員的正義、清流、付出，是連總統、政院…等高官都比不上的！」、「為何在清晨五點拆？」，不過也有支持者留言「造謠者多，請縣長一定要透明，以免給這群狼豺虎豹吞噬了」、「縣長加油，為了用路人的安全，做了還被罵...」。

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