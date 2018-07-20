吳音寧不赴議會備詢 議員要求北市府收回果菜市場停車場

2018-07-20 17:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧宣布新會期將不會進議會備詢，議會開議後，她果真未進議會，由北農主秘路全利代打，陳重文提出要北市府收回第一、第二果菜市場停車場的主張，不再與北農續約，但北市產業發產局長林崇傑、市場處長許玄謀皆表示還需再研議。

台北市政府委託北農管理第一、第二果菜批發市場停車場，雙方簽定合約，每年停車場收益分給市場處10％，陳重文表示，兩市場的停車場每年收入約為1.16億，但北農本身本來就是不賺錢的公司，卻拿市府停車場收來的費用發員工4.4個月的年終獎金，認為這樣相當不合理。

陳重文認為，北農應要想辦法讓自己本業賺錢，調整公司內部體質，而不是發年終亂花錢，但並不是說不能發年終，只是別發這麼多，可比照公務員發1.5個月；北農拿市府的財產營利發年終，卻不受市府、議會監督，實在很離譜。

陳重文主張北市府收回第一、第二果菜市場停車場，不要再與北農續約，若時間太趕，已到要簽約的時間，可先和北農簽短期半年約，不要一下子就先長達三年的合約。另外，陳重文說，兩個市場的冷凍庫都是市府的建造、市府的地，但卻給北農出租給攤商，一年收租約5000萬，天底下有這種事？

針對收回第一、第二果菜市場停車場，北市產業發產局長林崇傑回應，還需要討論；許玄謀則說，還是要評估是否會影響到民眾。