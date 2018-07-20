陳學聖批航特部噪音轟炸未獲補助 市府：陳立委多年不吭聲

2018-07-20 16:28

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨籍桃園市長參選人陳學聖今天上午率同黨市議員召開記者會，指稱龍潭居民長期以來飽受陸軍航特部601旅的噪音轟炸，卻未獲國防部噪音補助，指控桃園市府未盡協助責任。市府則回應，陳學聖身為立委，掌握監督國防部預算的職權，多年來對噪音議題不聞不問，今日此舉「藉機造勢意味濃厚」。

陳學聖說，為了籌備阿帕契成軍典禮，近2個月來，幾乎每天可見直升機空中編隊飛行，展示軍威，卻讓龍潭區三林里、龍潭里居民的耳朵承受噪音痛苦，屢接獲陳情投訴。

陳學聖說，國防部只有配合地方政府對大溪、龍潭兩區的學校辦理噪音防制工程的經費，地方里民「什麼都沒有」，呼籲市府應主動向國防部提出申請，提撥預算讓里民設置氣密窗等防噪設施。

桃園市府駁斥陳學聖說，市府自升格後就與軍方協調，除了原訂補助學校防音設備1200萬餘元，也爭取航空噪音防制費補助從8個里擴大至24里，先行匡列補助480萬元（每里20萬元），讓各里可以從事噪音改善措施，軍方也同意編列預算納入109年航空噪音防制改善計畫辦理。

市府說，陳學聖在立法院掌握監督國防部預算的職權，多年來卻對噪音議題默不吭聲，在市府與軍方達成共識後才出面關切，分明是趁著選舉將屆藉機造勢，呼籲陳委員請國防部參考桃園國際機場航空噪音防制費補助作法，研修相關條例，為桃園在地民眾謀福利。