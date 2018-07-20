國防部：現役服滿20年領退俸 可加計軍校年資

2018-07-20 16:20

〔記者羅添斌／台北報導〕退伍軍人社群網路上流傳「軍人領終身俸，不得併計軍校年資」的說法，國防部下午表示，軍校年資及各時期的採計規定不同，此次年金改革規定，現役人員自107年6月23日起服現役滿20年後，始符合支領退休俸條件，並可加計就讀軍校期間年資。

國防部表示，此次年金改革是以鼓勵現役人員長留久用，任官年資越長，退後給與越高，以照顧軍人為主要精神，依《陸海空軍軍官士官服役條例》第4條「常備軍官、常備士官，自任官之日起役」，及第23條第1項2款「服現役20年以上，依服現役年資，按月給與退休俸終身」規定，現役人員自107年6月23日起服現役滿20年後，始符合支領退休俸條件，並可加計就讀軍校期間年資。

此外，國防部並表示，就讀軍校年資屬於85年12月31日以前者（屬恩給制），於退伍時即可加計軍校年資；另就讀軍校年資屬於86年1月1日以後者（屬共同儲金制），需將就讀軍校期間年資經補繳基金費用後，始得加計軍校年資。

國防部指出，另依《陸海空軍軍官士官服役條例》第23條第2項規定，於87年6月5日以後退伍者，始得加計前述各時期就讀軍校年資。

國防部進一步表示，現役或退役人員如對於就讀軍校期間年資加計仍有疑義，國防部已設置諮詢電話計35線、懶人包及Q&A，可以電話提問，或至本部軍、民網意見交流區留言，將有專人提供說明服務。