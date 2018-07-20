吳音寧未備詢 北市議會凍結補助北農預算

北農總經理吳音寧日前表示依法不再赴議會備詢，北市議會今財建部門質詢吳未出席，後議會做成決議，將凍結北市補助北農相關預算，直到吳音寧至議會備詢或下台才要解凍。（資料照）

2018-07-20 16:05

〔記者蕭婷方／台北報導〕北農總經理吳音寧日前表示依法不再赴議會備詢，事件持續延燒，北市議會今財建部門質詢吳未出席、僅派北農主祕路全利至議會說明。國民黨議員為此大表不滿，輪番砲轟議會向北農索資卻遭「已讀不回」、督導單位市場處還與北農公文往返內容兜不攏，批吳作法藐視議會；會議一度為北農案停擺10多分鐘，後議會做成決議，將凍結北市補助北農相關預算，直到吳音寧至議會備詢或下台才要解凍，會議才順利進行。

今年初以來北農蔬果價格、殘菜處理機制倍受檢視；也因此，北農總經理吳音寧人事案成為台北市議會上會期關注重點，頻被點名上備詢台答詢。吳音寧日前受訪時表示，未來將依照「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，尊重北市體制、法規，將不出席北市議會施政報告與總質詢，僅會出席北市議會財建委員會相關專案報告。

北市議會今開議，吳未至議會備詢，北市議員王鴻薇、徐弘庭先是指出議員近期透過市場處調閱北農資料，但資料常不齊全、還常要不到資料，但市場處依法督導北農，也有相關法源可開罰，至今卻沒動作，痛批北農藐視議會、市府自我閹割。

路全利現場解釋，部分的公文沒收到，相關資料也有回覆 但資料不齊有補增；產發局市場處長許玄謀緩頰，相關公文市場處會直接回覆議會，不過北農認為部分傳真資料非屬公文，事後有以公文格式發函北農。

不過，現場國民黨議員徐弘庭對此說法並不買帳，要求市場處一週內對北農未回覆議會索資進行開罰、並要求吳音寧到場說明。

現場徐弘庭也詢問財政局副局長兼北農監察人沈榮銘對吳不赴議會備詢的看法，沈無奈表示有勸過吳音寧，但是農委會部分董事大多都認為不需要來。

北市議員陳重文質詢時也激動表示，依照「台北市政府投資事業管理監督自治條例」規定，市政府投資北農資本額雖未達北農50％，但總經理或董事長如係有股權代表經市議會邀請應列席報告；陳現場要求市府打電話聯絡吳音寧至議會備詢，並要求暫停質詢。

直到代理主席鍾小平現場做出決議，表示將凍結明年北農相關補助預算，直到吳音寧到議會備詢或下台才要解凍，會議才順利進行。